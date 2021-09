1 Il segreto svelato da Sophie Codegoni

Abbiamo conosciuto Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti a Temptation Island e abbiamo visto passo passo come si è conclusa la loro storia d’amore. Entrambi hanno deciso di riprendere in mano la propria vita e lui l’ha fatto partecipando al Grande Fratello Vip, dove non ha risparmiato qualche stoccata all’ex. Dopo l’incontro avvenuto ieri e l’eliminazione di Eletti, a parlare dei due è stata Sophie Codegoni.

L’ex tronista di Uomini e Donne pare sia a conoscenza di alcuni segreti che riguardano l’ex coppia. Sophie Codegoni ha rivelato infatti che una sua amica conosce molto bene Valentina e che le era stato riferito che ci sarebbe stato questo incontro. La Codegoni era convinta che, visto il pentimento di Tommaso, Valentina avrebbe lasciato perdere, invece si è presentata comunque. A seguire sempre Sophie ha rivelato un dettaglio che sta già facendo chiacchierare:

«Che Valentina sarebbe entrata lo sapevo, me l’aveva detto la mia amica che la conosce. Però poi – dopo aver visto come Tommaso parlava bene di lei – ho pensato ‘va beh, non verrà più’. Invece è venuta. Alla fine alla mia amica aveva proprio detto “Voglio andare al Grande Fratello perché voglio lavorare in questo mondo”.

Ma cosa fai, costruisci una carriera infamando la persona che ti ama? Se aspiri a lavorare in televisione prova ad arrivarci con le tue doti. Diciamo che non la vedremo a fare un film hollywoodiano. Sono però felice che Tommaso abbia finalmente capito che non ne vale più la pena».

Ha sentenziato Sophie Codegoni. Sarà curioso vedere ora come risponderà Valentina Nulli Augusti. Nell’attesa andiamo a rivedere lo scontro con Tommaso Eletti in puntata…