La reazione di Jessica a Verissimo

Jessica Selassié, oggi ospite a Verissimo, ha avuto modo di parlare della sua esperienza nel reality show, ma anche di Barù. Su di lui ha confidato di provare attrazione fisica ammettendo di volerlo conoscere meglio, mentre lui è sempre parso più frenato a riguardo. Non è mancata poi durante la chiacchierata con Silvia Toffanin una stoccata a Soleil Sorge e Davide Silvestri.

A seguire proprio la padrona di casa del talk show ha confessato che ha avuto modo di parlare con Barù e invitarlo anche per la puntata successiva e condividere così lo spazio con Jessica Selassié. Lui però ha preferito fare un passo indietro: “Allora io oggi avevo invitato Barù, ma lui ha preferito lasciarti il tuo spazio perché hai vinto. Insomma per godertelo da sola anche con le tue sorelle”. A questo la prima reazione di Jessica è stata quella di sorridere. Poco dopo la conduttrice gli ha mostrato il video con le dichiarazioni rilasciate da Barù ieri in trasmissione (QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO).

Poco dopo la presentatrice ha introdotto l’argomento chiedendo a Jessica Selassié se ci fosse rimasta male dopo le parole di Barù sul “siamo amici” e nulla più. Ecco come ha risposto la Princess:

“Da lui me lo aspetto perché è sempre schivo e non rivela mai niente, specialmente qui davanti alle telecamere. Me lo aspettavo. Lui ci tiene al suo privato e alla sua vita sentimentale e me lo diceva sempre. Anch’io glielo dicevo che in casa eravamo solo amici, ma non è proprio amicizia. Perché due amici non si guardano così. Ho perso la testa per lui? Ma… ho una bella cotta, sicuramente e forse sono più presa di lui, ma come ho detto sempre più che le parole sono i gesti e i suoi occhi che mi parlavano. Sono certa che quello che provo io lo sente anche lui ma non lo dice”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

