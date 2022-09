1 Il web accusa Sophie Codegoni

Agli utenti del web non sfugge proprio nulla! A finire sotto la lente d’ingrandimento è Sophie Codegoni. Stavolta non per la sua vita sentimentale con Alessandro Basciano o qualche gossip del momento, ma per un altro motivo. Alcuni, tra i più attenti, hanno osservato con attenzione degli scatti presenti sul profilo Instagram dell’influencer e hanno notato qualcosa di strano.

In un post su Twitter in particolare (CLICCA QUI) c’è chi ha comparato gli ultimi scatti diffusi dall’influencer sui social a quelli di alcuni utenti presenti su Pinterest. Sul celebre servizio di rete sociale, il quale si basa sulla condivisione di fotografie, video e immagini, sono già comparse le stesse immagini che hanno riscosso grande successo con Sophie Codegoni su Instagram.

Probabilmente Sophie Codegoni è stata colpita dal dettaglio e ha arricchito la sua galleria con delle fotografie estrapolate da altre piattaforme e non scattate direttamente da lei. In questa prima foto notiamo una bici con un cestino contenente dei fuori e una bottiglia di champagne. Unica cosa differente è la tonalità di colore.

Sophie Codegoni – i post a confronto

Stesso discorso vale anche per un’altra immagine di un panorama mozzafiato postato a Sophie Codegoni e, a detta degli utenti, già presente su Pinterest.

Post a confronto raccolti dal web

Insomma il web non sembra aver apprezzato troppo la mossa fatta da Sophie Codegoni di riprendere delle foto da Pinterest, che appartengono ad altri utenti, senza che questi siano stati menzionati. Vedremo se l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne deciderà o meno di rispondere a tali accuse.

Di recente Sophie Codegoni è stata aspramente criticata anche per un altro motivo…