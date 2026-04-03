Mentre la Nasa si dirige (di nuovo) sulla Luna con Artemis II, Space 11 continua la sua corsa verso lo Spazio. La società statunitense, fondata dall’italiano Andrea Iervolino nel 2021, sta mettendo a punto il suo team: Robert Ulrich, Scott Kelly, James L. Green e Charlie Wardrop Allen, sono i quattro assi nella manica del progetto che presto porterà il mondo dell’intrattenimento in assenza di gravità.

Space 11, la squadra dell’italiano Iervolino è pronta: cosa accadrà nello Spazio

Con un post su Instagram, Andrea Iervolino ha annunciato i quattro membri ufficiali di Space 11, che porteranno il mondo dell’intrattenimento verso nuove frontiere, ben oltre il pianeta Terra. La società, attiva nei settori media e sport spaziali, mira a creare contenuti direttamente nello spazio o su altri pianeti, in condizioni reali di microgravità e, per farlo, ha deciso di avvalersi di esperti altamente qualificati, in grado di combinare storytelling cinematografico, ingegneria aerospaziale e capacità di volo spaziale commerciale umano.

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Space 11, chi c’è nel team

La sfida di Space 11 è affascinante, e ad accettarla sono stati:

Robert Ulrich: Executive Vice President of Production Development and Communications, con oltre vent’anni alla NASA e a Space 11 come referente multimediale per Hollywood;

Scott Kelly: Astronauta leggendario e primo americano a trascorrere quasi 1 anno sulla Stazione Spaziale Internazionale, consulente nel prossimo progetto cinematografico di Space 11, il film I See You;

James L. Green: ex Chief Scientist NASA, colui che ha lavorato per esplorare sia lo Spazio profondo che Marte, sarà consulente strategico e membro del comitato consultivo globale della società;

Charlie Wardrop Allen: Ingegnere aerospaziale di fama internazionale, trent’anni di esperienza nelle più avanzate iniziative legate al volo umano e all’esplorazione dello spazio, sarà Consulente Strategico e membro del Global Space Advisory Board.

‘I See You’: il cinema nello spazio diventa realtà

Tra i progetti più ambiziosi di Space 11 c’è il film I See You, pensato per essere ambientato nello spazio e realizzato includendo scene girate in condizioni reali di microgravità. L’obiettivo è combinare il filmmaking tradizionale con riprese effettuate durante voli spaziali umani. L’intenzione è quella di offrire un livello di realismo senza precedenti nella rappresentazione della vita in orbita.