La speaker di RTL 102.5 Jessica Brugali: “Il mio sogno? Il Festival di Sanremo”

Social

Redazione | 21 Marzo 2024

Jessica Brugali è una delle influencer italiane più seguite, e sarà la madrina della Stramilano 2024. Con 9 milioni di follower su Youtube e 10 su TikTok Jessica è riuscita nella titanica impresa di far passare la sua straordinaria bellezza in secondo piano.

Il messaggio che la giovane vuole mandare ai seguaci è di non prendersi mai sul serio, e lo condivide con ironia attraverso la comicità dei propri contenuti, unendo questi ultimi al mondo musicale. Da quattro anni infatti Jessica fa sentire la sua voce anche attraverso i microfoni della radio più ascoltata d’Italia: RTL 102.5

Come sei arrivata alla radio?

“Ho sempre avuto la passione di creare video. Cinque anni fa ho creato i miei canali Instagram, TikTok e YouTube, dove condivido contenuti spiritosi, e sono cresciuta ogni anno sempre di più. Così sono stata notata e questo mi ha dato l’opportunità di arrivare alla radio. Doveva essere una semplice collaborazione, invece poi ho avuto l’opportunità di continuare come speaker e content creator”.

Come ti trovi a RTL 102.5?

“Benissimo! Ormai sono lì da quattro anni. Veramente tanto! Ho sempre avuto la passione per la musica e per la conduzione, e la radio è la congiunzione perfetta tra queste mie due passioni”.

Il tuo seguito social è pazzesco. Cosa ne pensi delle nuove regolamentazioni per gli Influencer?

“Ho 10 milioni di follower su TikTok e 9 milioni su YouTube: sono numeri veramente importanti. Per quanto riguarda le nuove regole bisognerebbe aprire un discorso troppo lungo. Posso dirti che come influencer cerco di fare sempre il mio meglio in trasparenza”.

Che tipo di contenuti crei sui social?

“Mi muovo molto in base a quello che funziona. Mi reputo comunque una influencer dal lato molto comico e divertente. Cerco di portare anche i miei seguaci del mondo della radio, mostrando ciò che non sono abituati a vedere. Unisco la comicità alla musica”.

La bellezza ti ha penalizzata o aiutata?

“Né una né l’altra. Diciamo che ho sempre amato prendermi in giro, concentrando i miei contenuti sull’autoironia e sull’empatia e mai sulla bellezza”.

Oltre ai sogni che hai già realizzato, dove vuoi arrivare?

“Sogno la conduzione di grandi eventi, sempre in ambito musicale, perché la musica è ciò che mi appassiona di più. RTL 102.5 mi ha dato la possibilità di vivere esperienze di conduzione in importanti show come il Capodanno e Beauty on stage, eventi musicali trasmessi in radiovisione”.

Sarai la madrina della Stramilano. Che effetto fa?

“Sono super onorata! È una manifestazione importantissima, che colora le vie di Milano e soprattutto è incentrata sullo sport, un’altra mia grande passione. Non poteva esserci occasione più adatta per esprimermi da questo punto di vista! Domenica 24 marzo taglierò il nastro alle partenze, che sono due: una alle 8:30 e una alle 9:30, perché una gara è più blanda, pensata per bambini e famiglie e l’altra, di 10 km, è per chi ama correre. Io amo la corsa e faccio anche palestra, perché mi fanno bene sia a livello fisico sia a livello mentale”.