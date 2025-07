Oggi appare normale che un buon prodotto alimentare sia senza conservanti, coloranti e aromi artificiali, in altre parole “naturale”. Concetti all’avanguardia invece negli anni ’80, quando Nutrix Più li teneva già in alta considerazione.

Fondata nel 1954, Nutrix Più è la più antica azienda italiana specializzata in alimenti per animali da compa gnia e, da ormai da 70 anni, ha fatto del “naturale” la propria bandiera. Già allora, come oggi, le formulazioni proposte dall’azienda marchigiana erano infatti lontane dagli standard della concorrenza, con alimenti a lungo studiati sul campo, perfezionati con anni di osservazione dei risultati, e mai guidati dalle “mode del momento”.

«Siamo convinti che l’alimentazione dei nostri amici a quattro zampe debba essere più simile possibile a quella naturale, per la quale si sono evoluti nei secoli – commenta il Dr. Claudio Cristalli, Direttore Generale di Nutrix Più – Per questo utilizziamo solo le migliori materie prime di origine italiana, opportuna- mente certificate per uso alimentare umano e Ogm-Free».

Alimenti specifici per ogni esigenza

Fedele alla propria filosofia, volta alla produzione del miglior prodotto possibile per un’alimentazione completa e continuativa, la Nutrix Più non ha mai diversificato le proprie linee di produzione, proponendo come la maggior parte delle aziende di settore prodotti “di primo prezzo” e linee “premium”. Si è invece dedicata agli aspetti più tecnici e complessi, come per esempio lo sviluppo di un prodotto specifico per le fattrici, oppure allo studio di prodotti idroscopici destinati a cuccioli ancora in fase di svezzamento, o ad alimenti per cani anziani con gravi difficoltà masticatorie.

«Ogni caratteristica dei nostri prodotti è stata accuratamente studiata, per rispondere a delle reali esigenze – prosegue Cristalli – Le crocchette sono irregolari e di varie dimensioni a seconda della taglia, per stimolare il cane alla masticazione. Inoltre le diverse tipologie di prodotto presentano delle caratteristiche peculiari, che li rendono perfetti per i soggetti a cui sono destinati».

Come 40 anni fa già proponeva alimenti privi di conservanti, oggi Nutrix Più continua a tenersi lontana dalle mode di mercato: dove per esempio tutti offrono i vari “monoproteici”, ha risposto con il “multiproteico senza pollo”, dove la pluralità di fonti di proteiche offre una più ampia copertura di amminoacidi essenziali. Caratteristica basilare della politica di Nutrix Più è inoltre assicurare il contenimento dei prezzi per l’utilizzatore finale, fornendo prodotti che si caratterizzano per l’elevatissima qualità, ai vertici assoluti del mercato europeo, il tutto con un rapporto qualità/prezzo assoluta- mente concorrenziale.

Dalla parte dell’ambiente

Nutrix Più produce in Italia, nel cuore delle Marche: «L’amore per gli animali ha da sempre guidato le nostre scelte, quindi la nostra ricerca è Cruelty Free, con una sperimentazione sempre attenta al massimo rispetto dei nostri amici a quattro zampe ed a preservarne la loro salute – conclude Cristalli – Il nostro impianto produttivo utilizza fonti di energia ecosostenibili. Crediamo ed operiamo fortemente per la tutela dell’ambiente e amiamo occuparci del benessere dei nostri amici cani e gatti».

A cura di Letizia Padovani