Sessant’anni possono contenere molto più del tempo. Raccontano una famiglia unita, una terra generosa e un lavoro che si tramanda con orgoglio. Spina Sapori di Puglia si avvicina al traguardo del 2026 con questo bagaglio prezioso: un’eredità che nasce nel 1966 a Oria e che oggi continua con la stessa passione, lo stesso impegno e la stessa autenticità di sempre.

Le radici di una famiglia sempre presente

Al centro di questa storia ci sono Tonino e Rosaria, una coppia che ancora oggi rappresenta il cuore dell’azienda. La loro presenza quotidiana è una guida e un riferimento costante.

Rosaria è la creatrice delle puntarelle sott’olio, una sua intuizione degli anni Ottanta che ha rivoluzionato il modo di conservare questo ortaggio e che negli anni è diventata uno dei prodotti iconici della produzione Spina. A lei si deve anche la giardiniera di Mamma Rosy, una ricetta che porta il suo nome e il suo sapere, simbolo di una cucina genuina e familiare.

Tonino, con la sua esperienza e la visione che ha dato origine all’azienda, continua a rappresentare la memoria viva delle origini e la solidità dei valori che hanno reso Spina ciò che è oggi.

Accanto a loro ci sono i figli, ognuno con un ruolo ben definito.

Giampiero guida lo sviluppo dell’azienda e la visione futura, mentre Luigi è il punto fermo della logistica e dell’organizzazione delle attività del cash & carry Selectus. La sua presenza costante, precisa e operativa è fondamentale per la gestione quotidiana, coordinando movimenti, ordini, consegne e tutto ciò che serve per far funzionare la macchina aziendale.

La memoria di Damiano, fratello di Giampiero e Luigi, rimane un faro, una spinta continua verso il futuro.

Un’azienda che cresce mantenendo un’anima artigianale

La forza di Spina è sempre stata la sua artigianalità. Negli anni l’azienda ha investito in nuove tecnologie e impianti moderni, ma senza mai rinunciare alla cura manuale delle lavorazioni e al rispetto della stagionalità delle materie prime.

Tra le eccellenze che più rappresentano questa filosofia c’è il Pomodorino di Manduria Presidio Slow Food, coltivato direttamente dall’azienda. Un prodotto unico, frutto di una selezione meticolosa dei semi, della coltivazione tradizionale senza irrigazione e della volontà di mantenere viva una varietà antica del territorio.

La filiera e il legame con gli agricoltori

Una parte fondamentale del lavoro di Spina è il rapporto con il territorio.

L’azienda è da sempre aperta a collaborazioni con agricoltori locali che desiderano coltivare per Spina seguendo un disciplinare preciso, pensato per garantire qualità, sostenibilità e rispetto della tipicità pugliese.

Una scelta che sostiene l’economia locale e rafforza una filiera basata sulla fiducia, la trasparenza e la valorizzazione delle eccellenze agricole pugliesi.

Il Natale secondo Spina: una box speciale

Per le festività in arrivo, Spina Sapori di Puglia presenterà una box speciale disponibile da dicembre sul sito ufficiale www.spinasaporidipuglia.com. Una confezione elegante che raccoglie alcuni dei prodotti più rappresentativi dell’azienda: conserve sott’olio, specialità artigianali e selezioni che raccontano la Puglia attraverso i suoi sapori autentici.

Un’idea regalo che unisce gusto, tradizione e cura, pensata per portare sulla tavola un assaggio vero della nostra terra.

Questa box segna anche il primo passo del percorso che accompagnerà l’azienda verso il sessantennale. Un modo per celebrare una storia fatta di lavoro, famiglia e passione, aprendo il cammino verso un anno speciale.

Sessant’anni di storia, con lo sguardo rivolto al domani

Avvicinarsi a 60 anni significa guardare avanti. Spina continua a crescere con equilibrio, investendo in qualità, filiera locale, valorizzazione dei sapori pugliesi e ricerca costante dell’autenticità.

Tra tradizione e innovazione, l’obiettivo è uno solo: portare sulle tavole italiane ed estere prodotti che non sono soltanto alimenti, ma racconti di una terra e di una famiglia.

Sessant’anni non sono un punto di arrivo, ma una promessa

La promessa di continuare a costruire, migliorare e custodire un’eredità che appartiene a tutta la famiglia Spina e a chi sceglie ogni giorno i suoi prodotti.

Giampiero Spina CEO

Damiano Spina Srl