“Spocchioso e arrogante”, Sonia Bruganelli è PIENA di Artur e sbotta in diretta – VIDEO

Andrea Sanna | 29 Maggio 2024

A L’Isola dei Famosi Sonia Bruganelli è sembrata stizzita nei confronti di Artur Dainese e in diretta è sbottata: “Spocchioso e arrogante, meglio che taci”.

Sonia Bruganelli sbotta con Artur

Questa sera durante la puntata de L’Isola dei Famosi, che ha visto l’eliminazione di Linda dal programma, ha visto anche una serie di scontri e faccia a faccia, come quello tra Sonia Bruganelli e un naufrago.

Nel mirino del gruppo, con varie critiche anche da studio, è Artur. Il naufrago con il suo atteggiamento non sembra piacere e stasera gli sono state riservate una serie di frecciate. Dei naufraghi più stizziti segnaliamo Matilde e Samuel, che non vedono di buon occhio Dainese:

“Lui è una volpe vestita da pastore. Lui davanti alle camere si comporta in un modo, appena scompaiono è totalmente un altro“, è stata la prima stoccata di Samuel, seguito da Matilde (che già durante la scorsa puntata non si era risparmiata). Ad aggiungersi Sonia Bruganelli, che si è detta d’accordo con i naufraghi. L’opinionista de L’Isola dei Famosi è così intervenuta riservando le seguenti parole al concorrente, come mostrato nel video….

"Artur è molto provocatorio quando le telecamere non ci sono, poi fa la vittima"

Artur come detto è stato messo spalle al muro dal resto del gruppo e anche gli opinionisti sono sembrati molto critici. Dopo Dario Maltese, anche Sonia Bruganelli ha fatto la sua personale osservazione sul naufrago e non è stata di certo tenera:

“Non è lui, sarebbe una fiction altrimenti. No, non parlo perché sono lì con te. Ma ti vedo. Tu dalla prima puntata sei entrato dentro facendo lo spocchioso e arrogante. Poi ti sei reso conto che non andava e vuoi cambiare. Non puoi far finta che non sia così”, ha continuato Sonia Bruganelli. Ma Artur è sembrato contrariato.

"Sei entrato spocchioso ed arrogante"

Poco dopo in zona nomination Artur ha chiesto la possibilità di potersi confrontare con Sonia Bruganelli, che l’ha subito zittito:

“Non devi dirmi niente, meglio che taci. Ti conviene. A me non devi dire niente. Parla con Dario, non con me. Io non ho bisogno di fare dei reality, questo è il mio ruolo. Non passare per la persona sincera e spontanea quando non lo sei. Hai nominato Karina non perché è l’ultima arrivata, ma perché più debole”

Ci sarà modo di riparlarne?