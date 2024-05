Stoppa supera tutti con il 49%, Linda è l’eliminata: le percentuali

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Questa sera abbiamo scoperto chi è il nuovo concorrente eliminato de L’Isola dei Famosi. A lasciare l’Honduras è stata Linda Morselli. Mentre il naufrago più votato dal pubblico è stato Edoardo Stoppa. Ecco tutte le percentuali di voto e cosa è successo.

Linda è l’eliminata de L’Isola dei Famosi

In onda questa sera la dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria. La trasmissione è quasi agli sgoccioli, dato che il 5 giugno è prevista la finale dove scopriremo il vincitore. In attesa di questo momento, però (stasera verrà decretato il primo concorrente a giocarsi la vittoria) è tempo di eliminazione.

Al televoto di questa settimana abbiamo: Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Linda Morselli e Matilde Brandi. Nomination non di certo semplici e uno tra i menzionati ha dovuto lasciare l’Honduras.

LEGGI ANCHE: Artur supera anche questo televoto, Maltese minaccia di lasciare lo studio: “È sleale e scorretto”

A modo loro tutti hanno fatto parlare di sé. Artur Dainese è stato senza dubbio tra i più chiacchierati, non solo per le cronache de L’Isola dei Famosi, ma anche per i rumor sulla sua vita privata. Spesso è stato messo i discussione dal gruppo e le ragioni sono state molteplici. Ciò ha anche portato il naufrago a trovarsi spesso in nomination.

Edoardo Stoppa, invece, a L’Isola dei Famosi è stato tra coloro che più si sono dati da fare e messi a disposizione dei compagni. Karina Sapsai e Linda Morselli invece sono tra le ultime arrivate. Infine Matilde Brandi recentemente è stata messa alle strette dai suoi compagni, per alcuni comportamenti poco convincenti.

Ma chi ha superato questo televoto? A salvarsi sono stati Edoardo Stoppa per primo, poi successivamente Karina Sapsai e Matilde Brandi. Al ballottaggio finale de L’Isola dei Famosi sono rimasti infine Linda Morselli e Artur Dainese. Dunque a lasciare la trasmissione è stata Linda. Ma quali sono le percentuali di voto?

Ad avere la meglio in questo scontro in nomination è stato Stoppa che ha ottenuto il 49% di voti. Al secondo posto con il 21% si è classificata Matilde. Nel terzo gradino del podio troviamo invece Artur con il 17% di preferenze. Ultimi posti per Karina e Linda, rispettivamente al 7% e 6% di voti. Questo ha sancito l’eliminazione di Linda da L’Isola dei Famosi.