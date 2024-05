Matilde Brandi cade (di nuovo) durante le nomination – VIDEO

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Maggio 2024

Isola dei Famosi

In puntata durante le nomination de L’Isola dei Famosi, Matilde Brandi è caduta per terra in spiaggia. Il momento è diventato virale sul web. Cosa è successo.

Matilde Brandi cade a L’Isola

Ci risiamo! Matilde Brandi questa sera è caduta durante la puntata de L’Isola dei Famosi e ancora una volta si è verificata durante le nomination. La concorrente è stata richiamata da Elenoire Casalegno a raggiungere la Tana dei serpenti, dove ha dovuto fare il nome di un naufrago da mandare al televoto flash.

Peccato però che prima di raggiungere la zona nomination, Matilde Brandi è stata protagonista di una caduta. La concorrente si è detta entusiasta di poter avere un po’ di tempo per sé, ma è rovinosamente arrivata per terra, come mostrato dall’immagine sottostante. Chiaramente Matilde si è rialzata subito e per fortuna non si è fatta niente.

Arrivata nella Tana dei Serpenti, Matilde Brandi ha avuto la possibilità di parlare di questo momento con la conduttrice Vladimir Luxuria: “Io lo so che state ridendo, lo so”, ha detto scherzosa la showgirl. Inutile dire che questa battuta ha generato delle risate da studio, con tutti che hanno negato in maniera divertita.

Poi Matilde Brandi ha avuto modo di fare la sua nomination (ha scelto Alvina dando la sua motivazione) ed è poco dopo ritornata dai suoi compagni. Prima di lasciarla andare però, la conduttrice si è sincerata: “Piano piano ora ritorna dagli altri”, ha detto con una battuta Vladimir Luxuria.

Inutile dirvi che questa situazione ha generato l’ilarità del web. Matilde Brandi infatti è diventata un meme vero e proprio e in tanti hanno commentato la caduta della concorrente.