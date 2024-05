Televoto flash a L’Isola! Artur inarrestabile, Khady è la seconda eliminata: le percentuali

Spettacolo

Le sorprese a L’Isola dei Famosi sono dietro l’angolo! Stasera mediante un televoto flash è stato decretato il secondo concorrente eliminato nel corso della puntata. Ad avere la peggio è stata Khady: ecco le percentuali.

Khady è la seconda eliminata de L’Isola dei Famosi

La dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi ci sta regalando numerose sorprese. Dopo l’eliminazione di X al televoto settimanale, l’appuntamento di stasera ci ha riservato un colpo di scena: un altro concorrente dopo Linda ha dovuto lasciare l’Honduras.

Una scelta di certo non facile per i pochi naufraghi rimasti in gioco, ma siamo quasi alla fine ed è necessario delineare la rosa dei finalisti di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Per tale motivo i protagonisti sono stati messi alla prova e hanno dovuto scegliere chi condannare a un secondo televoto della serata. Il meno volato si è trovato quindi nella condizione di abbandonare il gioco.

Tutto si è verificato mediante una catena di salvataggio. Il leader Stoppa ha salvato Alvina, che a sua volta ha premiato Aras. L’attore turco non ha avuto dubbi e ha fatto il nome di Edoardo Franco. Il vincitore di Masterchef invece ha premiato Matilde.

La catena è proseguita con Matilde che ha salvato Samuel. Il ballerino e coreografo ha dunque dovuto scegliere chi salvare tra Artur e Karina e ha preferito quest’ultima. Artur dunque è andato al televoto flash! Chi l’ha seguito? Ci sono state delle nomination:

Khady ha votato Karina .

ha votato . Samuel ha nominato Khady .

ha nominato . Matilde ha dato il suo voto a Alvina .

ha dato il suo voto a . Edoardo F. ha mandato in nomination Khady .

ha mandato in nomination . Artur ha fatto il nome di Karina .

ha fatto il nome di . Alvina ha seguito la scia della precedente nomination e ha votato Karina .

ha seguito la scia della precedente nomination e ha votato . Karina invece ha fatto il nome di Aras .

invece ha fatto il nome di . Aras ha optato per Karina.

Dunque i nominati de L’Isola dei Famosi sono: Artur, Karina e Khady. A loro si è aggiunto Edoardo Franco, scelto dal leader Stoppa. Vladimir Luxuria concluso questo momento ha lanciato così un televoto flash per una porzione di puntata. Concluso il tempo a disposizione è arrivato il risultato.

Edaordo è stato il primo concorrente a salvarsi, bene anche Karina. Duello finale invece tra Khady e Artur, che hanno dovuto attendere il responso per quest’ultimo ballottaggio finale. A vincere tra i due e proseguire quindi la sua esperienza a L’Isola dei Famosi è Artur. Nulla da fare invece per Khady che è stata eliminata dal programma.

Per quanto riguarda le percentuali de L’Isola dei Famosi possiamo dire che Edoardo ha ottenuto il 54%. Alle sue spalle troviamo Artur al 25%, poi Karina all’11%, mentre infine Khady al 10% di voti. Ciò dunque ha comportato la sua uscita dal gioco. Prima di andare via Khady ha avuto modo di dare il bacio di Giuda e ha scelto…. Karina.

Siete d’accordo con la scelta del pubblico de L’Isola dei Famosi?