Artur supera anche questo televoto, Maltese minaccia di lasciare lo studio: “È sleale e scorretto”

Andrea Sanna | 29 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Ha superato anche questo ennesimo televoto Artur e Maltese non si è risparmiato: “È scorretto e sleale. Me ne vado”

Stasera durante la dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi, Artur è riuscito a superare l’ennesimo televoto. Nonostante ciò, però, Dario Maltese è parso contrariato da questo responso e ha minacciato di lasciare lo studio, sferrando una serie di critiche contro il naufrago.

Maltese a gamba tesa contro Artur

Pronti, partenza, via! La nuova puntata de L’Isola dei Famosi è partita fortissimo con l’eliminazione da Linda Morselli al televoto. La concorrente se l’aspettava, dato che è una delle ultime arrivate e ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico di Canale 5. Altro successo invece per Artur Dainese, che ha superato anche questa sfida. Un risultato che ha però provocato la reazione di Dario Maltese.

L’opinionista de L’Isola dei Famosi poco prima, quando Vladimir Luxuria gli ha domandato di scegliere chi secondo lui avrebbe dovuto uscire, non ha avuto dubbi: Artur Dainese deve lasciare il programma e non merita la finale. Dario Maltese ha dato anche una precisa motivazione, come potete vedere nel video sottostante.

Secondo l’opinionista infatti Artur sarebbe stato molto scorretto e avrebbe peccato di slealtà nei confronti del resto del gruppo. Per questo a detta sua dovrebbe uscire:

“Secondo me non merita di arrivare in finale. In questo gioco specifico si è dimostrato sleale, scorretto, disposto a tradire per sua stessa ammissione. Probabilmente coinvolto nella famosa sottrazione del cibo. Quindi vuoi che vada avanti? Se lui si salva anche stavolta, io me ne vado”, ha detto Dario Maltese piuttosto infastidito.

Dario sostiene che Artur non meriti di arrivare in finale ⚡#Isola pic.twitter.com/dA44WMk6f1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

Quando poi Artur Dainese si è salvato, Dario Maltese si è alzato e stava per lasciare lo studio. Ha fatto il gesto, per poi ritornare al suo posto. L’opinionista de L’Isola dei Famosi non è per nulla convinto dai suoi modi di fare. Il comportamento del naufrago è stato discusso anche dal resto del gruppo, che gli ha riservato una serie di critiche! Riusciranno a trovare una quadra?