Il 31 ottobre scorso ha visto la prestigiosa sala stampa della Camera dei Deputati come palcoscenico per la presentazione ufficiale del Progetto TETI, un’iniziativa ambiziosa frutto della sinergia tra la S.S. Chieti F.C. 1922, l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” e le Terme di Pepoli, sostenuta da significativi investimenti privati.

L’incontro ha registrato la partecipazione di illustri rappresentanti del mondo istituzionale, culturale e sportivo, tutti intenti a discutere l’importanza di un progetto volto a rinnovare in profondità i legami tra sport ed educazione.

L’acronimo TETI sta per Training, Education e Team Integration, e rappresenta l’intento del progetto di promuovere una cultura sportiva inclusiva e consapevole tramite l’integrazione dei diversi ambiti operativi.

Pur non potendo essere presente a causa di impegni improrogabili, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha voluto comunque salutare i presenti con un video messaggio: “Il Progetto TETI non è solo una proposta innovativa, è un esempio luminoso di come le collaborazioni tra settore pubblico e privato possano generare iniziative significative che apportano benefici alle comunità locali. Investire nella formazione dei giovani attraverso iniziative che promuovono valori autentici è fondamentale”, ha dichiarato Abodi.

Questo messaggio si configura come un invito forte a tutti gli attori coinvolti affinché continuino a lavorare insieme per creare opportunità migliorative per le generazioni future.

Interventi istituzionali significativi

Il dibattito ha visto la partecipazione di personalità istituzionali ed esperti del settore.

L’Onorevole Gimmi Cangiano, membro della Commissione Cultura Scienze e Istruzione, ha portato i saluti del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ha poi così proseguito: “Il Progetto TETI offre una nuova visione sull’integrazione tra sport ed educazione. Rappresenta un’opportunità preziosa non solo per i nostri giovani ma anche per tutta la comunità sportiva italiana”.

Ha evidenziato come l’educazione sportiva possa fungere da strumento fondamentale nella formazione di professionisti responsabili che rispettino valori etici all’interno delle società.

L’Onorevole Guerino Testa, Segretario della VI Commissione Finanze, ha sottolineato l’importanza del sostegno economico a simili iniziative: “Supportare progetti come questo è cruciale. Essi possono generare sviluppi tangibili radicati nei veri valori che caratterizzano gliabruzzesi”.

La sua riflessione sulla necessità di investire nel futuro dell’Abruzzo ha colpito profondamente gli astanti.

Uno scatto dalla giornata di presentazione di TETI

Il dottor Altair D’Arcangelo, Business Developer di WIP Finance e ideatore del progetto TETI, ha approfondito i principi fondanti dell’iniziativa

“TETI ha già creato sinergie importanti fra vari attori socio-economici”, ha anche detto. “Sono entusiasta delle prospettive future”.

A moderare l’incontro c’è stato Beppe Convertini, conduttore storico del programma UnoMattina in Famiglia di Rai 1.