Il collettivo napoletano The Jackal debutta nel prime time della Rai con un format innovativo che mette al centro la spontaneità dei bambini

A partire da questa sera, martedì 3 marzo, le telecamere di Rai 2 si accendono su una conduzione d’eccezione: per la prima volta, i The Jackal si presentano al gran completo. Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru guidano un programma che promette di scardinare i classici schemi del varietà, puntando tutto sull’imprevedibilità di un cast giovanissimo composto da bambini tra i 4 e i 10 anni.

Un format basato sull’autenticità e il divertimento

Il cuore pulsante dello show è rappresentato dalle candid camera, dove i piccoli protagonisti vengono coinvolti dai The Jackal in situazioni surreali e scherzi costruiti su misura. In studio, l’atmosfera si fa dinamica con il conseguimento del Patentino da adulto, un riconoscimento simbolico per chi supera le missioni assegnate dal gruppo napoletano.

Ospiti e le curiose leggi del Parlamento dei piccoli

La prima puntata vanta nomi di spicco del panorama nazionale. Carlo Conti, reduce dai successi di Sanremo, si sottoporrà al fuoco di fila delle domande dei bambini, seguito dal campione del salto in lungo Mattia Furlani e dalla celebre attrice Matilde Gioli. Uno dei segmenti più originali è senza dubbio quello dedicato alle Leggi dei bambini, un vero e proprio momento assembleare dove i piccoli votano proposte per creare un decalogo ideale della loro società perfetta.

Il cast dei piccoli protagonisti da tutta Italia

Il pubblico avrà modo di affezionarsi a personalità diverse e spumeggianti. Da Rocco, esperto di kung fu, alla piccola Viola amante degli unicorni, passando per la creatività di Cecilia e la leadership di Hong Yi. Ogni bambino porta in dote una passione specifica, dal tennis di Martina alla dolcezza di Rayan, rendendo ogni interazione unica. Stasera a letto tardi non è solo un programma per l’infanzia, ma un esperimento sociale e d’intrattenimento che parla a tutte le generazioni attraverso la lente della sincerità.

