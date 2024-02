Stash ha fatto ascoltare la canzone di Sanremo a Maria e svela cosa ne pensa (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Maria De Filippi ha sentito la canzone di Stash e dei The Kolors in gara a Sanremo 2024. Ma cosa ne pensa? Le parole del cantante

Oggi in sala stampa all’Ariston si sono aperte ufficialmente le conferenze stampa. A parlare per primi i The Kolors. Alle varie domande dei giornalisti non è mancata una curiosità su Maria De Filippi: ha sentito il brano? Cosa ne pensa? Il frontman della band ha svelato le prime impressioni della conduttrice.

Stash svela cosa pensa Maria del brano di Sanremo

Ad aprire ufficialmente le conferenze stampa odierne sono stati i The Kolors. Il trio guidato da Stash ha avuto il piacere di incontrare i giornalisti e rispondere a tutte le curiosità in vista della serata di stasera, quando sentiremo tutti e 30 i brani di Sanremo 2024.

Ovviamente immancabile la domanda su Maria De Filippi, colei che ha tanto creduto nel loro talento ad Amici e che grazie anche a lei sono riusciti a diventare la band tanto amata e apprezzata da giovanissimi e non. I The Kolors di questo sono molto riconoscenti alla conduttrice.

Quindi a Stash e ai The Kolors è stato chiesto se a Maria De Filippi è piaciuto il brano “Un ragazzo una ragazza”, in gara al Festival. Ebbene il frontman della band ha fatto sapere di avere sentito la presentatrice: “A Maria è piaciuto, non voglio riportare tutte le parole, ma a Maria è piaciuto”. Dunque anche la De Filippi a quanto pare come i membri della stampa è rimasta soddisfatta del pezzo presentato dalla band a Sanremo 2024.

Dalle parole di Stash e dei The Kolors dunque si è avvertita grande soddisfazione per essere riusciti a colpire Maria De Filippi che ha sempre tanto creduto in loro e nel talento degli ex vincitori del talent show. Di certo non era facile, ma sono stati molto bravi anche stavolta.

Dopo Italodisco Stash e i The Kolors sono pronti a conquistare il grande pubblico con Un ragazzo una ragazza.