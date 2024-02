Niente hotel di lusso per Amadeus e Fiorello! I conduttori alloggiano in un 3 stelle accanto all’Ariston

Sanremo

Nicolò Figini | 6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In queste ore è stata rilasciata una notizia secondo la quale Amadeus alloggerebbe in un hotel vicino al teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2024.

L’alloggio di Amadeus a Sanremo 2024

Questa mattina si è tenuta la conferenza in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2024. A presentarsi sono stati ovviamente il conduttore Amadeus e il primo co-conduttore Marco Mengoni. Il cantante ha rivelato prima di tutto come si è preparato per questa sua prima esperienza in tali vesti inedite:

“Non so come gli sia venuta questa idea ad Amadeus. Quello che sento è di non essermi mai staccato da Sanremo, Mi sembra di aver vissuto qui per tutto l’anno. Sono fortunato. Non tutti hanno l’opportunità di fare questa cosa sul palco di Sanremo. Sono molto felice.

Ringrazio tutti voi e Ama per avermi scelto. Ho studiato molto questi 74 anni di Sanremo. Ho preso delle cose dai vecchi Festival, sono andato a ripescare delle cose. Amadeus mi ha lasciato la libertà di esprimermi come volevo con il mio team. Ho cercato di portare me”.

Nel mentre, però, è stata rilasciata un’informazione in merito all’hotel in cui dovrebbe alloggiare proprio Amadeus durante il Festival di Sanremo 2024. Quello che stupisce non è il luogo in sé ma il fatto che sia un albergo a tre stelle. Dagospia rivela quanto segue:

“Amadeus per il suo quinto Festival ha scelto nuovamente l’Hotel Globo, albergo a tre stelle, adiacente al Teatro Ariston. La stessa struttura ospita anche il suo gruppo di lavoro e l’amico Rosario Fiorello”.

Ovviamente ciò che ha fatto rimanere di sasso il pubblico è un personaggio televisivo importante come Amadeus potrebbe permettersi molte più stelle. Tuttavia è evidente che abbia preferito la comodità in relazione alla vicinanza all’Ariston piuttosto che altri tipi di comfort.