Stash e Giulia Belmonte alla fine del 2020 hanno annunciato la nascita della prima figlia, ovvero Grace. Sui social entrambi hanno scritto una dedica molto tenera alla nuova arrivata. Il cantante del The Kolors, per esempio, ha affermato:

Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!