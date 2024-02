Sanremo

Nel corso della conferenza stampa, i The Kolors hanno rivelato come è nato il balletto di Un ragazzo, una ragazza

Questa sera a salire sul palco del Festival di Sanremo 2024 sono stati i The Kolors, che hanno presentato la canzone Un ragazzo, una ragazza. Ma come è nato il balletto del pezzo? A rivelarlo è proprio la band.

Il retroscena sulla canzone dei The Kolors

I The Kolors tornano al Festival di Sanremo! Stasera infatti nel corso della prima puntata della kermesse musicale la band è salita sul palco e ha così presentato la canzone Un ragazzo, una ragazza. Il brano, attesissimo dal grande pubblico, promette di diventare già una hit e senza dubbio nei prossimi giorni farà ballare e cantare i fan del gruppo e non solo. Nel mentre proprio questa sera, durante l’esibizione, Stash al momento del ritornello ha eseguito un balletto che senza dubbio non è passato inosservato. Sui social infatti gli utenti stanno già commentando la performance e non mancano post entusiasti.

Ma come è nato il balletto di Un ragazzo, una ragazza? A svelarlo in queste ore è stato proprio Stash. Nel corso della conferenza stampa dei The Kolors a Sanremo, il cantante ha rivelato questo retroscena inedito, affermando:

“Come è nato il balletto di Un ragazzo, una ragazza? È venuto in sala prove per scherzo e alla fine abbiamo deciso di tenerlo”.

In questi giorni intanto il pubblico potrà godersi la nuova canzone dei The Kolors, che di certo farà molto parlare di sé.