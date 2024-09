Chi è la ragazza con cui si sta frequentando Francesco Chiofalo? Ecco la conferma da parte della diretta interessata.

Il nuovo amore di Francesco Chiofalo

Risalgono a poche settimane fa alcune foto che ritraevano Manuela Carriero in compagnia di Francesco Chiofalo in un locale. Da quel momento il gossip è dilagato e a intervenire per primo è stato proprio Francesco, il quale sul suo profilo Instagram ha semplicemente chiesto ai fan di rispettare la sua privacy.

In seguito anche l’ex fidanzata Drusilla Gucci è apparsa sui social per sferrare alcune frecciatine a Manuela, la quale si è difesa a sua volta. Tuttavia nessuno aveva ancora confermato o smentito questa presunta frequentazione. Le cose sono cambiate quando la stessa Carriero, intervistata da Lorenzo Pugnaloni nel format ‘Casa Lollo’, ha affermato:

“Con Francesco ci stiamo frequentando da pochissimo. Da quella famosa serata a San Benedetto del Trono. Lì è successo qualcosa, noi siamo sempre stati amici. Infatti pensavo di piacergli per metà. Non ho mai avuto alcun sentore, non mi ha mai detto niente né fatto capire qualcosa.

Poi è successo che eravamo in un lido e durante la serata io ho incontrato Carlo e ho parlato con lui. Francesco era stranito e da lì ci siamo messi a parlare per chiarire la situazione. Mi ha detto che gli piacevo e adesso vediamo un po’ come va. Abbiamo poco tempo per vederci perché io lavoro tanto e anche lui”.

Le parole di Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne, rivelano che una conoscenza con Francesco Chiofalo è davvero in corso. A causa del poco tempo di entrambi però la frequentazione va avanti a rilento e non si può dire che siano ancora fidanzati ufficialmente. Vedremo nel prossimo futuro come evolverà la situazione.

Noi di Novella 2000 auguriamo loro buona fortuna per questo amore, con l’augurio che possa sbocciare.