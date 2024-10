Ospite della trasmissione Non succederà più di Radio Radio, Alessandro Rizzo (l’ex fidanzato di Shaila Gatta) è tornato alla carica: “Mi tradiva, flirtava con uomini più grandi; io oggi sono gay e ho un compagno”.

Parla l’ex fidanzato di Shaila Gatta

A qualche giorno di distanza dalle ultime dichiarazioni sui social, l’ex fidanzato di Shaila Gatta, Alessandro Rizzo, è tornato a parlare della gieffina. Sebbene la loro storia si sia conclusa ormai da diverso tempo ha voluto comunque togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Ospite della trasmissione di Giada Di Miceli, Non succederà più, su Radio Radio, Alessandro si è difeso da alcune dichiarazioni fatte da Shaila Gatta. La ballerina nella Casa (senza mai fare nomi) ha parlato di “relazioni tossiche” vissute in passato. Per tale ragione Rizzo ci ha tenuto a precisare di non essere assolutamente una persona violenta e di augurare a Shaila tutto il bene. Ma c’è un ma: “Imparasse a raccontare la verità dei fatti e a non dover dire bugie per darsi una luce diversa da quella che ha”, ha puntualizzato per prima cosa.

In un secondo momento Alessandro Rizzo ha svelato anche i motivi che hanno spinto lui e Shaila Gatta a chiudere la loro storia. Secondo la versione fornita dal ballerino, la situazione era ormai degenerata e il rispetto sarebbe andato “un po’ perso”. Poi la confidenza: “Sì, mi ha tradito. Contatti con altri uomini mentre stava con me e io l’ho scoperto. Litigavamo soprattutto perché io scoprivo delle cose che mi davano fastidio, cose non rispettose nei miei confronti”.

Nel suo discorso Alessandro Rizzo non ha parlato però solo ed esclusivamente di tradimenti fisici che ci sarebbero stati: “Il tradimento è anche flirtare con una persona mentre stai con il tuo fidanzato”. Poi un altro affondo a Shaila Gatta:

“Flirtava con ragazzi, uomini un po’ più grandi sì, esatto con dei signori più grandi, di varie fasce d’età. All’epoca lei aveva 21 anni, con persone anche di 20 anni più grandi di lei. Perché flirtava con altri? Non lo so, forse c’era qualche mancanza nella nostra relazione, dopo 5 anni e mezzo”.

In seguito alla fine della storia con Shaila Gatta, Alessandro Rizzo ha raccontato che ci sarebbe stato un cambiamento nella sua vita e crede che dunque sarebbe finita a prescindere: “Attualmente ho un compagno. Sì adesso sono gay. No, non ero bisessuale mentre stavo con lei. Ho fatto un cambiamento (…)”.

Dunque Alessandro Rizzo si è messo alle spalle il passato e oggi è finalmente felice con il suo compagno. Shaila Gatta non è a conoscenza di queste parole (solo sua madre è intervenuta), quindi ci si attende che non appena sarà possibile voglia dire la sua. Novella2000.it è a disposizione nel caso ambe le parti si sentano di fare delle dichiarazioni a riguardo.