Nella giornata di oggi Ilaria Clemente ha lasciato in via momentanea la Casa del Grande Fratello. I motivi della sua uscita

Nuova uscita dalla Casa del Grande Fratello. Stavolta a lasciare momentaneamente il programma è Ilaria Clemente, che tutti conosciamo come Ila. Ma per quale motivo stavolta?

Ilaria Clemente lascia il Grande Fratello

Particolare giornata nella Casa del Grande Fratello, a seguito della puntata ricca di tensione, litigate e tanti momenti difficili. A un certo punto gli autori hanno richiamato le ragazze prima e i ragazzi dopo in confessionale. Di solito quando si verifica significa che sta per succedere qualcosa. È bastato poco infatti e il programma ha rilasciato un comunicato, in cui fa sapere che una concorrente ha lasciato momentaneamente il programma.

Dopo l’onorificenza a Clarissa Burt lo scorso fine settimana, adesso è la volta di Ilaria Clemente, ma non per lo stesso riconoscimento. Stavolta si parla in maniera generica di “motivi personali”. Non abbiamo idea di cosa si tratti nello specifico, perché non ci sono indicazioni precise. Queste sono le uniche cose che apprendiamo dalla nota ufficiale da parte del Grande Fratello:

“Ilaria Clemente, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello”, si legge nello specifico.

Il comunicato del Grande Fratello

Non abbiamo altri dettagli al momento e il Grande Fratello non si è dilungato più di tanto, anche se i fan stanno già facendo le prime ipotesi su ciò che potrebbe essersi verificato.

Ci auguriamo chiaramente non si tratti di questioni gravi e che Ilaria Clemente possa tornare di nuovo nella Casa del Grande Fratello. Restiamo in attesa di nuovi sviluppi. Di sicuro nelle prossime ore e durante la puntata di giovedì ne sapremo molto di più!