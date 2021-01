1 GF Vip: Stefania Orlando ieri ha chiamato suo marito Simone. Gianlorenzi poi sui social ha rivelato cosa si sono detti

La notizia inaspettata di un secondo prolungamento del GF Vip ha colpito anche Stefania Orlando, la quale aveva appena appreso le dichiarazioni del suo ex Andrea Roncato rilasciate a Live. Per tutta questa serie di motivi, la showgirl è sembrata davvero molto provata e ha minacciato di andare via, arrivando addirittura ad aprire la Porta Rossa. Fortunatamente, però, i suoi compagni l’hanno fermata e si sono presi cura di lei.

Pensierosa e un po’ preoccupata per ciò che succede fuori, però, Stefania Orlando ha avuto la possibilità insieme agli altri vipponi di poter parlare con i propri cari. Ieri sera la conduttrice ha così chiamato suo marito Simone Gianlorenzi, il quale poco dopo sui social ha voluto tranquillizzare tutti i sostenitori della sua dolce metà, in apprensione dopo quanto accaduto.

Simone, marito di Stefania Orlando, ha scritto un breve messaggio su Twitter dove ha portato i saluti a tutti i supporter.

“Care viperelle la Queen vi saluta e non vede l’ora di conoscervi!”, ha esordito Gianlorenzi, che ha poi spiegato come sta Stefania in un momento così particolare e cruciale del programma: “È stanca e provata ma ha promesso che ce la metterà tutta per arrivare alla fine: le ho solo chiesto di farlo col sorriso. A fine telefonata mi ha chiesto: “Amore mi voti?”…come dobbiamo fare con la cretina!”, ha scherzato alla fine Simone.

Care #viperelle la Queen vi saluta e non vede l’ora di conoscervi! È stanca e provata ma ha promesso che ce la metterà tutta per arrivare alla fine: le ho solo chiesto di farlo col sorriso.A fine tel mi ha chiesto: “Amore mi voti?”…come dobbiamo fare con la cretina! ☺️#gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 20, 2021

Pare dunque che, nonostante tutto, Stefania Orlando sia riuscita pian piano a superare la fase critica. La telefonata di suo marito Simone Gianlorenzi sarà certamente la cosa che più le serviva in questo momento per ritrovare un po’ di energie.

Stefania Orlando intanto si gioca la finale insieme a Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi. Una di loro uscirà dal televoto come prima finalista di questa edizione del GF Vip. Chi avrà la meglio?