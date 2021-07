1 Il chiarimento di Stefania Orlando

Stefania Orlando nella giornata odierna ci ha tenuto a fare chiarezza circa le voci di un suo ‘no’ al ruolo di opinionista al GF Vip 6. Le cose, a dire il vero, sono andate molto diversamente. Per tale motivo la showgirl, che ha ritrovato una rinnovata popolarità grazie proprio al reality di Canale 5, ha deciso di dire la sua.

In un’intervista al settimanale Oggi, Stefania ha spiegato di essere lusingata della proposta di Alfonso Signorini (che rivedremo al timone del programma), ma dopo aver passato 6 mesi nella Casa più spiata d’Italia sono subentrati altri progetti, tra cui Tale e Quale Show. Questo ha quindi portato la Orlando a dover fare una scelta, ma non si è trattato assolutamente di un rifiuto.

Proprio la conduttrice, visto il clamore mediatico che ne è scaturito, ha deciso di spiegare la sua verità sui social e sottolineare quanto sia grata a Signorini. Queste le parole di Stefania Orlando su Twitter: «Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è andata a buon fine! Io ad Alfonso Signorini devo moltissimo e non finirò mai di ringraziarlo».

Poco dopo proprio Signorini è intervenuto ringraziando Stefania, con l’ambizione di poter tornare a collaborare insieme. «Grazie a Stefania Orlando che ricostruisce la verità dei fatti. Con il desiderio di entrambi di tornare prima o poi a lavorare insieme». A queste parole del conduttore del GF Vip, la showgirl ha risposto con un cuore rosso.

Il botta e risposta tra Stefania Orlando e Alfonso Signorini

Ma non è finita qui, perché Stefania Orlando ha registrato anche una serie di storie su Instagram dove ha spiegato come sono andate realmente le cose. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni…