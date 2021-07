1 La decisione di Stefania Orlando

Una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 5 è stata senza ombra di dubbio Stefania Orlando. Fin dal primo momento la conduttrice ha conquistato il cuore del pubblico con la sua spontaneità e con i suoi modi di fare, e nel corso dei quasi sei mesi di reclusione ha avuto modo di farsi conoscere a fondo. All’esterno della casa intanto Stefania ha ottenuto un successo incredibile, e a oggi sono a migliaia i fan che la seguono passo dopo passo. Nel mentre la Orlando è stata confermata come concorrente della prossima edizione di Tale e Quale Show, e in molti non vedono l’ora di vederla mettersi in gioco con questa nuova sfida. Come se non bastasse pare che a Stefania sia stato anche offerto il ruolo di opinionista del GF Vip 6, che come sappiamo partirà a settembre. Tuttavia la conduttrice, come svela lei stessa in un’intervista per il settimanale Oggi, ha rifiutato la proposta. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Today:

“Ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa”.

Ma non solo. Successivamente Stefania Orlando svela anche il desiderio di voler diventare madre. Per questo motivo lei e suo marito Simone Gianlorenzi hanno deciso di prendere in affido un adolescente senza famiglia. Queste le bellissime parole dell’ex gieffina:

“Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che la nostra famiglia possa allargarsi. Sento il bisogno di prendermi cura degli altri, di rappresentare questo punto di riferimento, soprattutto per persone più giovani di me. Per la prima volta nella vita ho sentito un forte istinto materno, un impulso totalmente nuovo”.

Nel mentre proprio in queste ore Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi festeggiano i due anni di matrimonio e sui social è arrivata una bellissima dedica da parte della conduttrice. Andiamo a leggere le sue parole.