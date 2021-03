Stefania Orlando: svolta nel rapporto col fratello ‘dimenticato’ Gianni

3 Stefania Orlando fratello

Nell’arco della sua avventura al Grande Fratello VIP il pubblico del reality ha conosciuto diversi aspetti del carattere e della vita di Stefania Orlando, ma nessuno l’ha mai sentita parlare del fratello Gianni.

Gianni Orlando è il figlio che la madre della showgirl ha avuto da un’altra relazione, precedente al matrimonio con il padre di Stefania e degli altri fratelli. Educato in un collegio, lontano dalla famiglia di origine, per anni ha frequentato casa Orlando come un parente marginale.

Solo da adulta Stefania Orlando ha scoperto che in realtà Gianni era suo fratello, quando ormai si rivelava molto difficile costruire con lui un legame profondo. A fare da ostacolo soprattutto la lontananza, visto che appena possibile Gianni decise di trasferirsi a Parigi, dove ha trovato lavoro e si è creato un’altra famiglia.

Nei giorni scorsi, tramite una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, il pubblico del GFVip ha quindi scoperto che Stefania Orlando ha anche Gianni come fratello. Dalle colonne del settimanale Gianni ha lamentato di non essere parte della vita della sorella. E ha svelato di non aver ricevuto nemmeno l’invito al matrimonio di Stefania con Simone Gianlorenzi.

Ospite a Live! Non è la d’Urso per un’intervista a tu per tu con la conduttrice, Stefania è stata messa di fronte al fatto compiuto. Così, la terza finalista dell’ultimo Grande Fratello VIP ha affrontato l’argomento lasciando tutti a bocca aperta per l’inversione di rotta presa dalla vicenda.