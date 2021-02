Qualche mese fa come sappiamo è stato rilasciata Babilonia, la nuova canzone di Stefania Orlando, che è immediatamente diventata una hit! Qualche ora fa così Simone Gianlorenzi, marito della conduttrice, ha svelato alcuni retroscena legati al brano, raccontando come è nato e perché è stato lanciato quando Stefania era reclusa nella casa del Grande Fratello Vip 5. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate durante l’ultima puntata di Casa Chi:

“Babilonia è stata un successo incredibile, anche perché Stefania non sapeva che sarebbe uscita durante il Grande Fratello. L’abbiamo registrata tipo due giorni prima che lei entrasse in casa, quindi lei non l’ha mai neanche sentita finita. A un certo punto io ho messo alcune clip di lei in casa e ho montato sotto il ritornello di Babilonia, per vedere che effetto faceva. Le persone così hanno iniziato a scrivermi dicendo che non la trovavano e così abbiamo deciso di pubblicarla. La prima volta che lei l’ha sentita in casa è rimasta stupita”.