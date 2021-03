1 Parla Simone, marito di Stefania Orlando

Una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 5 è stata senza dubbio Stefania Orlando. Fin da subito la conduttrice con i suoi modi di fare e con la sua schiettezza ha conquistato il cuore del pubblico, ed è così arrivata in finale, classificandosi al terzo posto. Durante la sua permanenza in casa, più volte Stefania ha avuto modo di incontrare suo marito Simone Gianlorenzi, che nel mentre negli ultimi mesi sui social ha sempre difeso sua moglie, commentando spesso tutti gli avvenimenti del programma. Il pubblico si è così appassionato alla storia d’amore tra i due, così quando nelle ultime ore ha iniziato a girare la voce di una presunta crisi, il web è entrato in agitazione.

Secondo alcuni pettegolezzi infondato infatti, Stefania Orlando avrebbe non solo litigato con Simone Gianlorenzi, ma avrebbe anche lasciato la casa in cui vive con suo marito. Adesso così per mettere a tacere una volta per tutte le indiscrezioni, il musicista ha deciso di intervenire sui social, smentendo così le voci di una crisi. Queste le sue parole in merito:

“Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate! Are you ready?”.

Nessun problema dunque tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. La coppia sembrerebbe essere più affiatata che mai, e i gossip sono dunque destinati a rimanere tali. Nel frattempo qualche giorno fa proprio la conduttrice in una lunga intervista ha rivissuto non solo gli inizi della sua carriera, ma anche parlato dei progetti futuri. Rivediamo le sue dichiarazioni.