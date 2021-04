1 Rosa Di Grazia a Miss Mondo

Sono ormai settimane che Rosa Di Grazia è al centro dell’attenzione mediatica. Come è noto infatti la ballerina di Amici 20 ha diviso il web, e mentre in molti la sostengono e la supportano, tanti altri sono dello stesso parere di Alessandra Celentano e continuano ripetutamente ad attaccarla. Nonostante qualche ora fa vi avessimo fatto credere che Rosa fosse passata in finale (si trattava di uno scherzo in occasione del pesce d’aprile), l’allieva di Lorella Cuccarini è ancora in gara e sta continuando il suo percorso all’interno della scuola.

Nel mentre in questi giorni abbiamo fatto qualche ricerca approfondita sul passato della ballerina e abbiamo scoperto alcune chicche inedite. Dopo avervi già svelato che la Di Grazia qualche anno fa aveva cercato di entrare nella scuola di Amici, venendo scartata nel corso della prima puntata, adesso abbiamo una nuova informazione da regalarvi.

Tempo fa infatti Rosa Di Grazia ha partecipato a Miss Mondo e a testimoniarlo è una vecchia foto che si trova sul profilo Instagram della concorrente di Amici 20. Nello scatto si nota proprio l’alunna della Cuccarini durante la sua partecipazione al concorso, tuttavia non sappiamo come è andata per lei quell’esperienza.

Nel mentre in molti si chiedono cosa accadrà a Rosa nelle prossime puntate del Serale. Come ci svelano le anticipazioni la ballerina finirà al ballottaggio con Deddy e uno dei dei verrà definitivamente eliminato. Tuttavia i due hanno scoperto il loro destino solo in casetta e il pubblico dunque domani sera dopo la puntata saprà chi dovrà lasciare il talent show. Appuntamento dunque su Canale 5, come sempre alle 21.20.