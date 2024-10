Non ci è andata leggera Stefania Orlando nei confronti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La showgirl ed ex concorrente del GF Vip ha accusato fortemente i due gieffini per la storia d’amore che è improvvisamente nata tra loro trovandoli costruiti e dicendo che stanno recitando. Ecco le sue parole.

L’accusa di Stefania Orlando a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Come sappiamo, due concorrenti del Grande Fratello sono stati eliminati per finta dal reality e sono finiti per una settimana al Gran Hermano, cioè il GF spagnolo. Questi due concorrenti sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato i quali faranno ritorno in Italia nella puntata di lunedì 28 ottobre.

E in questi pochi giorni di Gran Hermano i due sono stati molto protagonisti, riscoprendo un’attrazione fisica improvvisa. I fan avevano visto la chimica tra loro dalle prime puntate, ma la passione è scoppiata davvero all’improvviso. Infatti prima ci sono stati dei baci e poi si sono lasciati andare sotto le coperte durante la notte.

Proprio di quello che sta accadendo non è molto convinta Stefania Orlando che è andata contro di loro durante il Pomeriggio Cinque. Nel programma di Myrta Merlino, infatti, negli ultimi 5/10 minuti si parla sempre di Grande Fratello e nel pomeriggio di oggi è stata tra gli ospiti appunto Stefania Orlando che ha detto la sua su Shaila e Lorenzo. E ha usato parole molto forti, ma precise. Ha detto:

“Hanno montato questo teatrino che si capisce palesemente. Ma chi ci casca? Ma chi ci casca a questa recita? Stavano aspettando di andare in Spagna per iniziare questa relazione? È molto divertente, ma non ci crede nessuno”.

#GrandeFratello, "Shaila e Lorenzo hanno montato un teatrino, chi ci casca in questa recita…"



Stefania Orlando a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/lMw3PgD55n — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 25, 2024

Come si vede dal video, però, non tutti sono stati della stessa idea di Stefania Orlando. Adesso sarà davvero interessante vedere cosa accadrà quando Shaila e Lorenzo torneranno nella Casa del GF italiano.