Stefania Orlando rivela in che rapporti è oggi con Tommaso Zorzi

1 L’amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Nel loro lunghissimo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno legato molto. Il loro rapporto, infatti, è stato apprezzato da tutti, sia dal conduttore sia dal pubblico a casa. I telespettatori, infatti, hanno subito provato simpatia per la coppia di amici e li hanno sostenuti fino alla fine. Tanto è vero che l’influencer ha vinto la quinta edizione classificandosi al primo posto, mentre la showgirl ha ottenuto la terza posizione.

Il reality, però, è finito a marzo 2021 e in molti si chiedono se la loro amicizia è rimasta salda come un tempo. A rivelarlo ci ha pensato la Orlando attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Vero. Ha affermato, infatti, che le cose non sono più come prima, ma questo è normale dato che vivono in due città diverse. Ecco, quindi, le sue parole come riportate anche dal sito Gossip e TV: “Zorzi? C’è un bel legame tra di noi ma stando in città diverse non viviamo un rapporto quotidiano“.

Tommaso Zorzi, infatti, abita a Milano, mentre Stefania Orlando vive a Roma. I loro contatti, come spesso accade, sono per forza di cose perlopiù telefonici. Nonostante questo, però, l’ex gieffina ha voluto specificare che i suoi sentimenti d’affetto verso il giovane influencer non sono cambiati: “Mi ha conquistata con la sua sensibilità, l’ironia, l’apertura mentale, la grande cultura nonostante la giovane età. Ha un background importante, a volte nella Casa non mi rendevo conto di parlare con un ragazzo così giovane. E poi quel suo sguardo profondo“.

Tuttavia, per un’amicizia che rimane solida ce n’è un’altra che sembra si sia sgretolata di recente. Stiamo parlando di quella tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due, infatti, pare abbiano litigato perché l’influencer sarebbe rimasto ferito a causa di alcuni commenti omofobi detti da un amico di Oppini ai quali lui avrebbe riso. Continuate a leggere per saperne di più…