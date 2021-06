Chi è Stefano Accorsi? Età, altezza, moglie, film e Instagram

Tutto, dalle news alle curiosità che riguardano l’amato attore italiano, Stefano Accorsi. Dall’età alla vita privata, per passare alla carriera e film più importanti della sua carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Stefano Accorsi

Nome e Cognome: Stefano Lelio Beniamino Accorsi (in arte Stefano Accorsi)

Data di nascita: 2 marzo 1971

Luogo di nascita: Bologna

Età: 50 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 73 kg

Professione: attore

Moglie: è sposato con Bianca Vitali

Figli: Stefano ha 4 figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @stefano.accorsi

Stefano Accorsi biografia, età e altezza

Conosciamo qualcosa in più sulla biografia dell’attore. Stefano Accorsi, 1 metro e 78 centimetri di altezza, nasce a Bologna il 2 marzo 1971. La sua età quindi è di 50 anni.

Per quanto riguarda il percorso scolastico si diploma al liceo scientifico, per poi iscriversi alla Scuola di Teatro di Alessandra Galante Garrone nella sua città natale.

Carriera

I primi ingaggi nel mondo dello spettacolo arrivano nel 1991, all’età di 20 anni, quando entra nel cast del film Fratelli e sorelle. L’anno successivo partecipa a Un posto. La popolarità, però, dopo aver partecipato alla serie di spot pubblicitari per il gelato Maxibon, arriva nel 1996 con Jack Frusciante è uscito dal gruppo. La consacrazione del successo avviene grazie a Radiofreccia, per la cui interpretazione vince un David di Donatello nel 1999.

Nel 2001 recita nel film di Gabriele Muccino L’ultimo bacio e in Santa Maradona. Tra il 2002 e il 2004 due pellicole vanno al Festival di Venezia, ovvero Un viaggio chiamato amore e Ovunque tu sia. Nel 2005 ottiene un ruolo in Romanzo Criminale. Altri lungometraggi degni di nota sono Le fate ignoranti e Saturno contro di Ferzan Özpetek. Il 2009 lo vede al Festival di Sanremo in occasione del compleanno del cantautore Fabrizio De André.

Nel 2010 torna a lavorare con Muccino per Baciami ancora, mentre un anno dopo lo troviamo nella commedia La vita facile. Sul piccolo schermo, nel 2013, Stefano Accorsi interpreta il ruolo del magistrato Esposito nella fiction di Canale 5 Il clan dei camorristi. Tra i progetti più recenti in TV ricordiamo nel 2017 la serie 1993, mentre sul grande schermo compare nei film A casa tutti bene e Il campione.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i film a cui ha preso parte…

Film e programmi televisivi

Ecco, adesso, i film, non ancora menzionati, a cui ha preso parte Stefano Accorsi:

Storie strane (1994)

(1994) Facciamo paradiso (1995)

(1995) Vesna va veloce (1996)

(1996) La mia generazione (1996)

(1996) Naja (1997)

(1997) I piccoli maestri (1998)

(1998) Ormai è fatta (1999)

(1999) Un uomo per bene (1999)

Questi, invece, le pellicole in cui possiamo trovare Stefano Accorsi a partire dagli anni 2000:

Capitani d’aprile (2000)

(2000) Tabloid (2001)

(2001) La stanza del figlio (2001)

(2001) L’amore ritrovato (2004)

(2004) Provincia meccanica (2005)

(2005) Triplice inganno (2006)

(2006) Solo un bacio per favore (2007)

(2007) Body Blues (2008)

(2008) Non ci posso credere (2011)

(2011) Ruggine (2011)

(2011) L’arbitro (2013)

(2013) Viaggio sola (2013)

(2013) La nostra terra (2014)

(2014) Veloce come il vento (2016)

(2016) Fortunata (2017)

(2017) Made in Italy (2018)

(2018) A casa tutti bene (2018)

(2018) Il campione (2019)

(2019) La dea fortuna (2019)

(2019) Lasciami andare (2020)

Infine, i programmi televisivi nel cui cast compare Stefano Accorsi:

Voci notturne (1995)

(1995) Più leggero non basta (1999)

(1999) Come quando fuori piove (2000)

(2000) Il giovane Casanova (2002)

(2002) Le ragioni del cuore (2002)

(2002) Il clan dei camorristi (2013)

(2013) 1992 (2015)

(2015) The Young Pope (2016)

(2016) 1993 (2017)

(2017) 1994 (2019)

(2019) Sogno azzurro (2021)

Celebrity Hunted

Il 18 giugno 2021 è stata rilasciata su Amazon Prime Video la seconda stagione di Celebrity Hunted. Tra i protagonisti troviamo anche Stefano. Ma ecco l’elenco completo di tutti i partecipanti:



Premi

Nel corso della sua carriera Stefano Accorsi ha vinto e ha ricevuto diverse nomination ai premi più prestigiosi del panorama italiano. Come già detto, nel 1999 vince un David di Donatello e un Ciak d’oro per Radiofreccia.

Nel 2001, invece, riceve un Nastro d’argento e un Globo d’oro per la sua interpretazione ne Le fate ignoranti. Tra gli altri premi possiamo citare anche quelli vinti tra il 2016 e il 2017 per Veloce come il vento, ovvero David di Donatello, Nastro d’argento e un altro Globo d’oro.

Qui di seguito tutti i premi.

Ciak d’oro per:

1999 – Miglior attore protagonista – Radiofreccia

2001 – Miglior attore protagonista – L’ultimo bacio e Le fate ignoranti

2020 – Miglior attore protagonista – La dea fortuna ex aequo con Edoardo Leo

David di Donatello:

1999 – Migliore attore protagonista con Radiofreccia

2017 – Migliore attore protagonista con Veloce come il vento

Globo d’oro

2001 – Miglior attore per Le fate ignoranti

Mostra del cinema di Venezia

2002 – Miglior interpretazione maschile – Un viaggio chiamato amore

Nastro d’argento

2001 – Migliore attore protagonista per Le fate ignoranti

2014 – Premio speciale migliore esordio alla regia per Io non ti conosco

2016 – Migliore attore protagonista per Veloce come il vento

La vita privata

Parliamo, ora, della vita privata di Stefano Accorsi, in particolare sotto l’aspetto sentimentale. Dal 1998 al 2002 ha avuto una relazione con Giovanna Mezzogiorno. Nel 2003 la fidanzata è la modella francese Laetitia Casta, con la quale starà insieme per dieci anni. La coppia ha due figli: Orlando e Athena. Nel 2013, però, i due hanno deciso di separarsi e l’attore a raccontato di questa esperienza a Vanity Fair. Le sue parole le riporta il sito Donna Glamour:

La separazione, anche se io e Laetitia non eravamo sposati, è sempre dolorosa, la cosa più dolorosa per una famiglia dopo le malattie. Ho lottato per evitarla, a un certo punto però se non c’è più niente da fare devi prenderne atto.

Poco tempo più tardi, Stefano Accorsi inizia una relazione con Bianca Vitali, attrice di vent’anni più giovane di lui. Dopo essere diventati marito e moglie nel 2015, due anni dopo nasce il primo figlio, Lorenzo. Nel 2020 il secondo di nome Alberto.

Dove seguire Stefano Accorsi: Instagram e profili social

Tramite una veloce ricerca sul web scopriamo che Stefano Accorsi possiede tutti i profili social più importanti. Su Instagram, infatti, conta oltre 500 mila followers, mentre su Facebook poco più di 160 mila. Infine, l’account meno seguito è quello di Twitter con solo 9 mila fan.

