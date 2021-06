Chi è Diletta Leotta? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Diletta Leotta è una delle conduttrici italiane più seguite e apprezzate. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei: dall’età, all’altezza, per passare al fidanzato, alla carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Diletta Leotta

Nome e Cognome: Diletta Leotta

Data di nascita: 16 agosto 1991

Luogo di nascita: Catania

Età: 29 anni

Segno zodiacale: Leone

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 63 kg

Professione: conduttrice televisiva e radiofonica

Figli: Diletta non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @dilettaleotta

Diletta Leotta età e altezza

Il 16 Agosto 1991 a Catania è nata Diletta Leotta (nome completo Giulia Diletta Leotta).

L’età della conduttrice è quindi di 28 anni. La sua altezza corrisponde a 1 metro e 75 centimetri, mentre il peso a 63 kg.

Nel corso della sua carriera ha alternato il mondo dello spettacolo allo studio. Ha conseguito infatti la Laurea in Giurisprudenza alla LIUSS di Roma. A proposito di questo conosciamo tutte le tappe fondamentali del suo percorso nel mondo della TV.

Carriera

La carriera di Diletta Leotta è cominciata quando aveva soltanto 15 anni, quando ha partecipato al concorso di bellezza Miss Muretto 2006. Successivamente nel 2019 si è presentata a Miss Italia 2009, ma il suo percorso di interrompe durante le preselezioni.

L’anno successivo (all’età di 19 anni), invece, ha preso il via la sua carriera nel mondo della televisione. Il debutto è arrivato su Antenna Sicilia, accanto a Salvo La Rosa nella conduzione un programma musicale dedicato alla canzone siciliana e un altro in veste di valletta. Poi la svolta nel 2011 quando Mediaset l’ha voluta fortemente come presentatrice della trasmissione Il compleanno di La 5 sull’omonima rete.

Così dal 2012 la carriera di Diletta Leotta è proseguita a passo spedito nel mondo della tv, diventando meteorina di Sky Meteo 24 oltre alla conduzione della striscia giornaliera sul Texas Hold’em Come giochi? su POKER Italia24. Ma non solo TV. Per lei è arrivata l’opportunità di dedicarsi alle radio nel 2014, al timone di conduzione di RDS Academy, talent show dedicato alle radio, trasmesso su Sky Uno.

Sempre sulla rete piattaforma televisiva di Sky tra il 2015 e il 2016 ha condotto prima Sky Serie B su Sky Sport 1 e affiancato poi Ilaria D’Amico nei vari speciali dedicati ai programmi sportivi per gli Europei di calcio 2016.

Nel 2017 ha preso il posto di Emis Killa nella conduzione di Goal Deejay e sempre nello stesso anno è stata ospite della prima serata del Festival di Sanremo. In questi anni ha continuato ad alternare TV e radio, tanto che proprio dal 31 ottobre 2017 è al timone di conduzione del programma 105 Take Away in compagnia prima di Alan Caligiuri e ora di Daniele Battaglia.

Durante il 2018 ha lasciato Sky Sport per dedicarsi alla presentazione della quarta edizione del reality show Il contadino cerca moglie. Poi il passaggio alla piattaforma di DAZN per la quale conduce da ottobre 2018 vari programmi come Diletta gol, lo spin-off Diletta gol stories, Diletta gol in campo e Linea Diletta ed è spesso inviata nei vari campi da calcio.

Nel settembre dello stesso anno su La 7, con il compagno di viaggio Francesco Facchinetti, ha condotto la finale la settantanovesima edizione di Miss Italia e nella medesima rete due mesi più tardi i Gazzetta Awards 2018.

Sanremo 2020

Dopo la bella esperienza come ospite nel 2017, Diletta Leotta è stata scelta da Amadeus come una delle vallette della settantesima edizione di Sanremo 2020. Una grandiosa opportunità per la conduttrice che ha così la possibilità di farsi conoscere in chiave differente rispetto a quella nella quale siamo abituati di solito.

Celebrity Hunted

Nel 2021 per la conduttrice di DAZN arriva un’altra esperienza televisiva. È stata confermata, infatti, nel cast di Celebrity Hunted. Ecco chi sono tutti i protagonisti insieme a lei:

Riuscirà a trionfare la bella siciliana?

Vita privata: Diletta ha un fidanzato?

Della vita privata di Diletta Leotta non si conosce tantissimo. In passato le è stato attribuito un flirt con Francesco Monte, ma nulla è mai stato confermato.

Delle notizie certe, invece, sappiamo che per tre anni ha avuto come suo fidanzato, Matteo Mammì. Con lui ha deciso però di interrompere la relazione, nonostante a Verissimo ne abbia parlato in questi termini (aprile 2019):

“Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità. Mi piacerebbe diventare mamma con lui. io arrivo da una famiglia numerosa. non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma”.

A seguire Diletta Leotta ha avuto una relazione con il pugile Daniele Scardina. Non sono mancati gossip e indiscrezioni sulla sua vita privata. Dopo vari rumor ha confermato la storia d’amore con l’attore Can Yaman.

Diletta Leotta prima

Di Diletta Leotta però si è spesso parlato anche in termini di chirurgia estetica. Tra i siti e giornali di gossip infatti sono spuntate delle foto della conduttrice prima della sua popolarità. Le immagini incriminate sono state messe a confronto con quelle più recenti. Si tratta però di scatti dell’età di 15 anni.

Il tutto dunque prima del successo che ne è seguito. Qui la Leotta ha messo in mostra alcune caratteristiche che ad ora, secondo alcuni, risultano differenti. La diretta interessata però non ne ha mai parlato, dunque non sappiamo se queste voci siano o meno fondate.

Vediamo infine dove è possibile seguirla su Instagram e social…

Dove seguire Diletta Leotta: Instagram e social

Gli appassionati dei social hanno la possibilità di seguire Diletta Leotta su Instagram, tramite il suo account ufficiale.

A gestirlo è lei stessa con foto, video e attimi di vita privata e pubblica. Amatissima sul web, in ogni suo scatto Diletta raccoglie migliaia di like e commenti. La presentatrice conta quasi 8 milioni di follower.

Ma non solo Instagram. La conduttrice ha anche una pagina ufficiale su Facebook e una su Twitter. Tutte e tre comunque seguitissime.

Novella 2000 © riproduzione riservata.