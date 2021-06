Chi è Boss Doms? Età, altezza, nome, moglie e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Boss Doms, dall’età, all’altezza, al vero nome, alla moglie, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Boss Doms

Nome e Cognome: Edoardo Manozzi (in arte Boss Doms)

Data di nascita: 1988

Luogo di Nascita: Roma

Età: 33 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: musicista

Fidanzato: Boss Doms è sposato con Valentina Georgia Pegorer

Figli: Boss Doms fa una figlia, Mina

Tatuaggi: ha numerosi tatuaggi, tra cui un polpo sulla spalla destra, la scritta “Same Blood”, un veliero, una croce, delle corna sul fianco destro e una piccola croce sotto l’ombelico

Profilo Instagram: @bossdoms

Boss Doms età, altezza e vero nome

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia di Boss Doms. Il musicista, il cui vero nome è Edoardo Manozzi, nasce nel 1988 a Roma. Tuttavia non sappiamo quale sia la data di nascita esatta.

Sconosciute anche le informazioni circa il suo peso e la sua altezza.

Quello che sappiamo è che Boss Doms cresce nella periferia di Roma e fin da ragazzo mostra una passione smisurata per la musica. Inizia così suonare vari strumenti, tra cui la chitarra.

Ma vediamo quello che sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata: Boss è sposato?

In molti si chiedono se Boss Doms sia sposato e se abbia dei figli. La risposta è sì!

Il musicista è infatti sposato con la conduttrice radiofonica, modella e deejay Valentina Georgia Pegorer. I due si sono conosciuti quando entrambi hanno partecipato a Pechino Express. La moglie dell’artista ha preso parte al docu reality di Rai 2 in coppia con Ema Stokholma, vincendo il programma.

Dopo essersi innamorati, Boss Doms e sua moglie hanno confermato la loro relazione e dal loro amore il 25 gennaio 2019 è nata anche una figlia, Mina.

Scopriamo adesso dove poter seguire il musicista sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Boss Doms: social e Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Boss Doms possono seguire il musicista tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

L’artista è già seguito da oltre 406 mila follower, e senza dubbio nelle prossime settimane la sua popolarità accrescerà sempre di più.

Su Instagram Boss Doms condivide con fan i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio a riguardo, vediamo tutto quello che sappiamo.

Carriera

La carriera di Boss Doms inizia nel 2011, quando debutta col il brano Dustep, un remix della celebre canzone Jah Army di Stephen & Damian Marley, grazie alla quale raggiunge la notorietà. Successivamente il musicista inizia anche a lavorare come produttore, collaborando con artisti del calibro di Gemitaiz, Noyz Narcos e Achille Lauro.

Proprio con quest’ultimo c’è una storica amicizia. I due infatti sono legati dall’infanzia, al punto che il cantante sceglie Boss come suo chitarrista. La coppia nel 2017 partecipa insieme anche a Pechino Express, dove conquista il cuore dei pubblico Rai. La loro collaborazione dura diversi anni, fino a quando ad aprile 2020 l’artista decide di dare il via alla sua carriera solista.

A quel punto lancia il suo singolo I Want More, che ottiene un discreto successo. Nel 2021 inoltre arriva un’altra grande opportunità televisiva.

Boss e Achille Lauro infatti sono tra i protagonisti di Celebrity Hunted 2, reality in onda su Amazon Prime Video. Ma scopriamo di più in merito.

Boss Doms a Celebrity Hunted 2

Dopo il successo della prima edizione, andata in onda nel 2020, Amazon Prime Video ha annunciato il ritorno di Celebrity Hunted 2, e tra i 7 concorrenti ci sono proprio Boss Doms e Achille Lauro. Il programma va in onda sulla piattaforma streaming a partire dal 18 giugno 2021.

I protagonisti dovranno scappare in tutta Italia per ben 14 giorni, con a disposizione solo un cellulare di vecchia generazione e una carta che consente il prelevamento di un massimo di 70 euro al giorno. Ma non solo. I concorrenti infatti verranno ricercati dai cosiddetti Cacciatori, un team di professionisti del settore investigativo.

Nella seconda stagione, a differenza della prima, le celebrità sono dotate anche di un braccialetto elettronico di cui dovranno disfarsi il prima possibile, essendo dotato di GPS. Durante il dodicesimo giorno solo i ricercati riceveranno la posizione del punto di estrazione, e chi riuscirà a raggiungerlo senza farsi catturare vincerà il gioco e l’edizione.

Come se la caveranno Boss e Achille Lauro a Celebrity Hunted 2? Non resta che attendere per scoprirlo.

