1 GF Vip: Stefano Bettarini torna come concorrente del reality

Stefano Bettarini vuole riprovarci, ancora una volta. È di questa notte la notizia che l’ex marito di Simona Ventura varcherà nuovamente la Porta Rossa del GF Vip per aggiungersi al cast dei concorrenti di questa edizione. Qui ritroverà nuovamente Dayane Mello, una sua vecchia conoscenza, come vedremo in seguito, a cui ha lanciato una frecciatina. Ma torniamo alla news fresca di giornata.

A lanciare lo scoop è stato il ben informato sito DavideMaggio.it, che ha dato per certo l’ingresso di Stefano Bettarini al Grande Fratello. Per lui, come dicevamo, sarà un ritorno dopo l’esperienza del 2016. In quell’occasione era arrivato fino in fondo, anche se venne macchiata da alcune sue esternazioni. Una notte infatti raccontò a Clemente Russo le donne con cui tradì la Ventura. Una scena che molti amanti del reality ricorderanno e che fece molto discutere. Ma leggiamo quanto riportato dal portale web:

“Le new entry in procinto di varcare la Porta Rossa sono in realtà vecchie conoscenze del programma, per differenti ragioni. Il primo ha già preso parte al programma nelle scorse edizioni: Stefano Bettarini”.

Come dicevamo, però, Stefano Bettarini non è poi così nuovo ai reality e programmi TV, sia in veste di concorrente che di inviato:

Già ex de La Talpa (inviato), Ballando con le Stelle, Jump – Stasera mi Tuffo, Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi (anche inviato) e Temptation Island Vip, Stefano bisserà l’avventura del 2016 che, nonostante lo vide arrivare in finale, non fu per lui particolarmente esaltante”.

E proprio nel ruolo di inviato a L’Isola dei Famosi, che ha avuto un flirt con Dayane Mello, la quale nemmeno a dirlo è l’attuale concorrente di questa edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Intanto in un’intervista, l’ex calciatore della Samp le ha lanciato una stoccata…