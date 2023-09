Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Stefano De Martino

La chirurgia estetica e Stefano De Martino

La prima puntata di Belve si apre con tre ospiti d’eccezione. Stiamo parlando di Arisa, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. La domanda è quella di rito e afferma di sentirsi un asino: “Mi sta molto simpatico e mi piace“. Il conduttore ha parlato di vari argomenti tra i quali anche il modo in cui è diventato famoso, ovvero prima per gossip e poi per la danza e per la conduzione.

Tra le altre cose ha raccontato del suo passato fino ad arrivare al successo ottenuto grazie ad Amici. In seguito la conduttrice ha provato a domandargli che cosa si fosse rifatto.

Questo perché ha anche affermato di avere un buon rapporto con la chirurgia estetica. L’esperto di stile Jonathan in passato, infatti, ha dichiarato che secondo lui De Martino si sarebbe rifatto gli zigomi, le labbra e altro.

Tuttavia Stefano De Martino ha fatto il vago e non ha davvero replicato. Lo ha fatto con il sorriso e facendo una battuta ha detto: “Mi sono rifatto anche gli occhi venendo qui questa sera“. La frase ha fatto spuntare un sorriso anche sulle labbra di Francesca Fagnani.

