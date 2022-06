Rivelato il cachet di Stefano De Martino per una serata in discoteca

1 Quanto guadagna Stefano De Martino per una serata in discoteca

Magari i titolari delle discoteche potrebbero pensare di ingaggiare Stefano De Martino come dj per una serata. E a questo punto ci si chiede: quanto guadagna il noto conduttore ed ex ballerino di Amici? A rivelare la cifra che c’è da sborsare per averlo in una serata è la pagina Instagram Pipol TV.

La pagina di gossip (e non solo) ha infatti fatto sapere che per una serata in discoteca come dj, De Martino percepisce 15 mila euro. Ma nella cifra non sono incluse le sponsorizzazioni social per la discoteca, che lui non fa mai. Ecco cosa si legge nel post Instagram:

“Una cifra da capogiro quella da spendere per avere Stefano De Martino in console per una serata. Esattamente quindici mila euro per un’ora di musica e nessuna pubblicità o stories sul profilo del talent. Pare che il suo manager Beppe Caschetto non ami il mix tra il lavoro in tv (che vede Stefano come uno tra i migliori volti emergenti nel panorama italiano) con il mondo della notte. Però la notte piace a tutti e a Stefano piace suonare. Troverà il giusto compromesso?”

I ben informati del settore rivelano che il cachet è molto alto rispetto ad altri dj non conosciuti. Però c’è da dire che la sua presenza può attirare tanta clientela. Infatti è abbastanza nella norma per i dj vip (c’è anche chi chiede molto di più). Investimento da fare?

C’è da dire che Stefano De Martino pare non aver cambiato in tariffario rispetto al passato, tenendo la stessa cifra nonostante l’inflazione. Ecco cosa era stato rivelato tre anni fa…