Belen torna in TV e parla del periodo buio della sua vita: “Ho avuto un crollo totale”

Andrea Sanna | 29 Aprile 2024

Belen Rodriguez

Prima della nuova stagione di Celebrity Hunted che la vedrà protagonista, Belen Rodriguez è tornata a parlare del periodo buio della sua vita: “Era un momento complesso e doloroso per me. Ho avuto un crollo totale, mi sono rialzata”.

Belen torna in TV: “Ho avuto un crollo totale”

Così come Barbara d’Urso, anche Belen Rodriguez per un periodo è stata lontana dalla TV. Ora però le cose sono cambiate e la conduttrice, dopo un periodo particolarmente difficile, è pronta e carica a tornare in gioco. Oltre alle varie interviste rilasciate in questi mesi e i gossip che si rincorrono sul suo conto, la showgirl argentina la vedremo a breve protagonista insieme alla sorella Cecilia della nuova edizione di Celebrity Hunted.

Si tratta dell’unico reality che avrebbe fatto, come per sua stessa ammissione a Today. Intervistata dal sito Belen Rodriguez ha affermato che per lei il programma di Prime è più di un semplice reality, perché si sentiva come se fosse il personaggio di una serie televisiva.

Peraltro Celebrity Hunted è arrivato in un periodo molto difficile per Belen Rodriguez: “L’ho girato nel momento più complesso della mia vita, non stavo bene. Era un momento doloroso per me e quindi avevo bisogno di giocare”. Per risultare giocosa ha dovuto impegnarsi tanto e “resettare”, lasciarsi per un attimo alle spalle ciò che stava vivendo. “Da questo punto di vista, questo programma mi ha fatto bene”, ha precisato.

Per Belen Rodriguez è stato un po’ una terapia il suo impegno a Celebrity Hunted, anche se i momenti difficili non sono mancati. Quando è tornata a casa, infatti ha avuto un altro momento difficile: “(…) Ho trovato le cose come stavano quindi c’è stato il crollo totale e poi mi sono rialzata, nuovamente”.

Tra l’altro la partecipazione di Belen al programma di Prime Video è una sorta di ritorno in TV. Il tutto dopo una pausa dal lavoro di quasi un anno. Non avrebbe mai pensato di interrompere così bruscamente il suo mestiere, ma per una volta ha deciso di mettere sé stessa al primo posto:

“(…) Lo dovevo anche al mio lavoro perché uno quando non sta bene è giusto che stia a casa a prendersi cura di se stesso – naturalmente se si ha la possibilità di farlo. E quindi sì, questo è un mio ritorno inconsapevole, perché non lo sapevo, ma vedi che la vita poi ti fa anche dei grandissimi regali e questo lo prendo come un regalo, un ritorno in tv che sarà proprio l’inizio di un ritorno”.

Si tratta dunque di un vero nuovo inizio per Belen Rodriguez, a partire dalla sua prima linea di make-up!