Stefano De Martino si prende il posto di Amadeus: in trattativa per Affari Tuoi e I Soliti Ignoti

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Aprile 2024

Stefano De Martino

Per la prossima stagione televisiva ci sarebbero delle trattative in corso per Stefano De Martino: in ballo Affari Tuoi e I Soliti Ignoti

Secondo alcuni rumor Stefano De Martino sarebbe in trattativa con la Rai per la prossima stagione televisiva. Sul piatto ci sarebbe Affari Tuoi e I Soliti Ignoti, al posto di Amadeus, ma non solo….

Stefano De Martino erede di Amadeus in Rai?

Per Stefano De Martino la prossima stagione televisiva potrebbe rivelarsi davvero interessante. Almeno secondo quanto affermato da TV Blog, che ha lanciato alcune interessante informazioni sui prossimi progetti del conduttore, il quale potrebbe approdare alla guida dell’access di Rai 1. In particolar modo si fa riferimento a programmi come I Soliti Ignoti e Affari Tuoi, orfani di Amadeus che ha firmato un accordo con Discovery a arriverà sul canale Nove.

Secondo quanto affermato da TV Blog, I Soliti Ignoti potrebbero essere una buona esperienza per Stefano De Martino prima di Affari Tuoi (che dovrebbe tornare a inizio 2025). Il sito afferma intanto, in attesa di capirci di più, che il conduttore sarebbe in trattativa con la Rai per definire al meglio il suo contratto di esclusiva con la TV pubblica.

Le trattative per Affari Tuoi e I Soliti Ignoti

Pare che l’interlocuzione sia giunta alle battute conclusive e in queste ore sono in corso degli incontri tra le parti:

“Il contratto che si starebbe per firmare avrebbe una durata di tre anni e prevedrebbe l’impegno costante di De Martino nell’access time di Rai 1 con Affari tuoi e/o Soliti ignoti (Rai sta trattando con Banijay un accordo quadro per i due format insieme a tante altre cose)”.

Tra le altre prime serate per Stefano De Martino sarebbe previsto anche Stasera tutto è possibile, che potrebbe arrivare nel prime time di Rai 1, con alcuni accorgimenti. Così come altre prime serate ed eventi musicali.

Al momento, sempre secondo TV Blog non sarebbe previsto invece il Festival di Sanremo 2025, che potrebbe essere affidato a Carlo Conti, insieme a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Quel che sembra essere certo, però, è che Stefano De Martino si legherà ancora per diversi anni alla Rai.