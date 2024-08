A distanza di una manciata di giorni dalla partenza di Affari Tuoi, Stefano De Martino ammette di sognare anche la conduzione di un altro celebre game show di Rai 1: L’Eredità.

Il sogno di Stefano De Martino

Lunedì 2 settembre su Rai 1 debutta la nuova edizione di Affari Tuoi, che stavolta vedrà la conduzione di Stefano De Martino, che come sappiamo prenderà il posto di Amadeus. Dopo settimane di grande lavoro, tutto è pronto per la prima puntata del fortunato game show, da anni nel cuore del pubblico. Proprio nelle ultime ore a Napoli si è svolta la conferenza stampa di presentazione della trasmissione, durante la quale il conduttore ha svelato tutte le varie novità. Poco dopo De Martino ha avuto modo di chiacchierare anche con i giornalisti e nel corso di un’intervista con Fanpage ha raccontato le emozioni che prova nell’affrontare questa sfida. In merito Stefano ha affermato:

“Non lo avrei neanche immaginato a 14 anni, davanti alla Tv. Essere qui a condurlo è un incontro tra mondo dei sogni e realtà, due aspetti che si avvicinano. Per me a volte è strano stare qui, fa talmente parte della mia memoria televisiva da emozionarmi”.

Come senza dubbio qualcuno saprà, non è la prima volta che Stefano De Martino subentra in un programma condotto da Amadeus. Prima di Affari Tuoi infatti c’è stato Stasera tutto è possibile, che ha ottenuto un grande successo con entrambi i presentatori. Sempre a Fanpage così De Martino ammette che c’è anche un altro celebre game show di Rai 1, in passato capitanato da Amadeus, che gli piacerebbe condurre. Di quale parliamo? Nientemeno che de L’Eredità! In merito Stefano dichiara:

“Diciamo che ci sono un altro paio di cose fatte da Amadeus in carriera che mi farebbe piacere fare. A dirne una penso a L’Eredità, ma adesso c’è Liorni”.