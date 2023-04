Stefano De Martino, il fratello fa il suo debutto nel mondo della boxe e porta a casa una vittoria

NEWS

Debora Parigi | 17 Aprile 2023

La carriera nella boxe del fratello di Stefano De Martino

Forse non tutti lo sanno, ma Stefano De Martino ha un fratello minore, Davide, che ha intrapreso una carriera totalmente diversa dalla sua. Niente ballo, niente spettacolo o TV, bensì ha scelto di diventare un pugile. E ha iniziato la sua carriera professionista sul ring con un grande successo.

Allenato da Biagio Zurlo, tecnico della Boxe Vesuviana molto noto a Torre Annunziata (la città dove è sbocciato anche il talento di Irma Testa), Davide ha sfidato il suo avversario senza timore riuscendo a vincere il suo primo incontro. Pieno di orgoglio il padre di Davide e Stefano Di Martino. Come riporta la pagina Instagram The Pipol TV, ha detto: “Una grande emozione per me. Mi ha ricordato i primi passi di Stefano nel mondo dello spettacolo”.

In passato anche Stefano si è allenato alla Boxe Vesuviana, per poi intraprendere un altro tipo di carriera, quindi non ha mai gareggiato nel pugilato. Continua semmai ancora oggi a tenersi in forma facendo anche incontri amatoriali. Proprio il tecnico Zurlo ha ricordato gli anni di Stefano nella squadra e il passaggio di testimone con Davide.

Sul minore dei fratelli De Martino e su questo primo successo sul ring, il maestro ha detto: “È motivo di grande orgoglio e soddisfazione, anche se è un campionato senza contatto pieno”. Anche noi facciamo i più sentiti complimenti a Davide De Martino, augurandogli una grande carriera nel pugilato.