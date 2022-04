Stefano De Martino in lacrime al Serale di Amici 21 a causa di Serena, che dedica una coreografia a sua nonna.

La coreografia di Serena emoziona Stefano De Martino

Siamo nel pieno della quarta puntata del Serale di Amici 21 e anche stasera non mancano le emozioni. A scoppiare in lacrime poco fa a causa di Serena infatti è stato Stefano De Martino. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Dopo l’eliminazione di Aisha, la squadra Rudy Zerbi – Alessandra Celentano ha deciso di sfidare nuovamente Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. A vincere sono stati nuovamente i primi due, e così a finire al ballottaggio per l’eliminato provvisorio sono stati proprio Serena, Alex e Nunzio.

La ballerina così ha deciso di danzare sulle note di Una Poesia Anche Per Te di Elisa, e ha dedicato la coreografia a sua nonna, venuta a mancare qualche tempo fa. La Carella ha anche ballato stringendo a sé la foto di sua nonna, e naturalmente il web non ha potuto fare a meno di emozionarsi.

A scoppiare in lacrime è stato anche Stefano De Martino, che è apparso visibilmente commosso. La stessa Maria De Filippi, mentre ancora Serena si stava esibendo, si è alzata dalla sua sedia per andare a baciare dolcemente il conduttore.

Il momento non è passato inosservato e ha emozionato tutto il pubblico e il web.

