Stefano De Martino non resterà con le mani in mano! Come si apprende in queste ore il presentatore sarà al timone di un nuovo game show nel periodo estivo, sempre su Rai 1, per poi tornare alla conduzione di Affari Tuoi a settembre.

Il nuovo programma di Stefano De Martino

Alcuni giorni fa Stefano De Martino a TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato che per lui sono previsti tanti altri nuovi progetti oltre ad Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile. Il conduttore Rai aveva fatto riferimento all’idea di un varietà, ma non si era lasciato sfuggire altro.

Adesso TVBlog ha pubblicato qualche indizio in più sul programma che dovrebbe portare in scena Stefano De Martino. Si tratterebbe di un nuovo format da mettere accanto ad Affari Tuoi, esattamente come spesso accaduto con I Soliti Ignoti, che si susseguiva al gioco dei pacchi. Si tratterebbe così di un’alternativa molto valida.

Il sito parla di una trasmissione che verrà sperimentata nel nuovo access time della rete. Ma non si tratterà per ora di un varietà, ma di un game show prodotto da Endemol / Banijay. Secondo quanto si apprende pare che il progetto con Stefano De Martino lo sceglieranno effettivamente dopo il Festival di Sanremo. Quindi prenderà posto nel periodo estivo, in attesa a settembre di una nuova edizione di Affari Tuoi.

Come detto a condurre questo nuovo programma sarà proprio De Martino, che familiarizzerà con una realtà dopo aver conquistato tutti con Stasera Tutto è Possibile e con Affari Tuoi. L’attesissimo programma prenderà quindi spazio su Rai 1 e in attesa di un futuro come direttore artistico e/o conduttore del Festival di Sanremo, Stefano torna a conquistare il suo pubblico con nuovi entusiasmanti progetti lavorativi.

Attendiamo quindi ulteriori dettagli sul nuovo format di Stefano De Martino di cui tanto si parla in queste ore.