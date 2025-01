Un altro importante nuovo record di ascolti per Affari Tuoi! La puntata di ieri ha segnato un grande traguardo per Stefano De Martino e tutta la squadra di lavoro del programma dell’access time di Rai 1.

Affari Tuoi, record di ascolti per Stefano De Martino

Non si ferma la scalata al successo di Stefano De Martino da settembre a oggi con la nuova edizione di Affari Tuoi. Un’eredità certamente molto importante e pesante quella raccolta dal conduttore, che ha preso le redini di Amadeus, passato poi sul NOVE.

In tutti questi mesi di permanenza nel programma, Stefano De Martino è stato una rivelazione per alcuni e una conferma per altri. Rivelazione per coloro che, magari, dubitavano di lui e di riuscire a mantenere viva l’attenzione del fedele pubblico di Rai 1. Il presentatore ha dimostrato con le sue capacità di poter essere all’altezza di un incarico del genere.

Dopo la serata della Lotteria Italia, che ha registrato un picco di share persino superiore a quanto fatto da Amadeus lo scorso anno, ora arrivano altre buone notizie. Quali? Ad ufficializzarle è stato direttamente l’account social Rai, che sulle varie piattaforme ha reso nota questa straordinaria news al proprio pubblico. Stefano De Martino è riuscito a infrangere un altro nuovo record, segnando numeri da capogiro per la nuova edizione di Affari Tuoi.

Ecco il comunicato riportato nella mattinata di oggi, che inorgoglisce parecchio la rete di Viale Mazzini: “Record di ascolti TV per Affari Tuoi: la puntata di ieri registra il 30,1% di share con 6 milioni 554 mila spettatori”, si legge nel dettaglio.

Visti questi grandi risultati possiamo certamente affermare che Stefano De Martino ha mantenuto le aspettative alte e continua il suo percorso di crescita ad Affari Tuoi. Sicuramente ci saranno ancora altre nuove sorprese in serbo per il programma di Rai 1.