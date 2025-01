Sarà o no squalificata dal Grande Fratello Helena Prestes durante la puntata di questa sera? Al momento non c’è alcuna certezza, ma alcuni utenti avrebbero scovato indizi che potrebbero confermare il tutto.

Helena Prestes sarà squalificata?

Quella di stasera al Grande Fratello sarà una puntata cruciale! Helena Prestes, così come Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi scopriranno il loro destino dopo i fatti che le hanno recentemente coinvolte (dallo scontro in camera con l’ex Non è la Rai al famoso lancio del bollitore con la cantante) dopo la puntata di lunedì scorso.

Mentre l’opinione pubblica e volti noti (oltre ad ex gieffine e vipponi) si sono espressi sulla vicenda, pare che Helena Prestes sia già convinta di quale sia l’epilogo di questa storia. Nella giornata di ieri infatti, la modella brasiliana si è concentrata sulle persone con le quali ha legato maggiormente in questi mesi di permanenza e ha voluto fare quattro chiacchiere con ognuno di loro.

Più volte ha ammesso che stasera andrà via e di esserne sicura, senza sapere però che il televoto è stato annullato e che si è in attesa della decisione del Grande Fratello sul suo futuro e quello delle compagne.

Intanto ieri mattina la regia per il risveglio ha messo della musica e per la maggiore dedicata al Brasile. Che sia stato un piccolo “omaggio” e un saluto in vista di quello che accadrà stasera? Non possiamo saperlo. Quel che è certo è che si è trattata di una vera e propria sorpresa per Helena Prestes, che ha ricordato come in questi quattro mesi non sia mai successo prima

"Sono qui da 4 mesi, non hanno mai suonato questa canzone" oggi la produzione ha suonato diverse canzoni popolari brasiliane (MPB), questa canzone intitolata " Desde que o samba é samba" di Caetano Veloso è una delle preferite di Helena ❤️ #Heleners #grandefratello pic.twitter.com/jaGKbMXi59 — helenaprestes (@helenaprestes) January 7, 2025

Gli utenti dei social che seguono il Grande Fratello l’hanno interpretato come un chiaro messaggio di addio, con la convinzione che Helena Prestes questa sera sarà espulsa dal gioco.

Ovviamente si tratta solo ed esclusivamente di ipotesi del web e tutto è ancora da decidere. Solo questa sera conosceremo la verità effettiva e sapremo se Helena Prestes sarà squalificata oppure se finirà al televoto, in base alla scelta del Grande Fratello.