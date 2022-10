Stefano De Martino parla del suo rapporto con Luna Marì

1 Parla Stefano De Martino

In queste ore Stefano De Martino ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale ha parlato dei suoi prossimi impegni lavorativi. Nel corso della chiacchierata però il conduttore ha anche svelato come vive la troppa esposizione mediatica insieme a sua moglie Belen, e in merito ha affermato:

“Se ho fatto i conti con l’idea che la mia carriera sarà sempre accompagnata da un pregiudizio? In fondo sì. La cosa che più conta è il giudizio che hai di te stesso, se si avvicina al pregiudizio c’è qualcosa che non va. Io ci metto l’anima in quello che faccio, il mio lavoro è la mia passione assoluta. Come sarebbe andata senza la cronaca rosa, senza il mio incontro con Maria De Filippi, senza essere un ballerino? Questo non lo so. Penso solo che dal momento in cui un’occasione ti viene data, la sola cosa che puoi fare è sfruttarla. Il gossip, come qualsiasi raccomandazione, è una luce che si accende. Se c’è qualcosa sotto quella luce, allora la gente lo nota e ti dà altre possibilità. Inoltre questo è un lavoro in cui ogni anno devi coltivare quello che fai, io potrei sparire anche l’anno prossimo”.

Successivamente Stefano De Martino tira in ballo anche Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese, e parlando del suo rapporto con la bambina dichiara:

“Sono molto inibito, io mi rendo conto che ogni volta che io Belen ci esponiamo su un tema che per chiunque altro sarebbe banale, diventa un titolo. In fondo è del tutto normale chiedersi del rapporto che si possa avere con la sorella di tuo figlio che non è figlia tua, ci sta chiedersi che sensazione si viva. Ma dal momento in cui sappiamo che tutto è un titolo, abbiamo grande ansia da prestazione.

Se calcoliamo le dichiarazioni su temi delicati? No, siamo due persone con teste pensanti, non è che stiamo lì ogni sera a interrogarci come rispondere a certe domande. Si fanno tante interviste e capita di rispondere a ogni tipo di domanda. Certo, alcuni temi, proprio per questa distorsione che spesso avviene, diventano tabù. Ci sta che le persone si attacchino anche a temi più leggeri e fa parte del gioco, certo non nego che esserne oggetto, di tanto in tanto, mi inquieta”.

Ma non è finita qui. Stefano De Martino infatti svela anche cosa ne pensa sulla questione dell’esposizione mediatica dei figli sui social. Andiamo a leggere le sue parole.