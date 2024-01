Gossip

Vincenzo Chianese | 5 Gennaio 2024

Stefano De Martino

In questi giorni si sta a lungo parlando di Stefano De Martino e dei presunti tradimenti a Belen Rodriguez. Proprio la showgirl argentina ha infatti ammesso di essere venuta a conoscenza di ben 12 amanti del suo ex marito. Per di più solo nelle ultime ore sono spuntate altre due donne che avrebbero avuto un flirt con il conduttore.

Le nuove indiscrezioni su Stefano De Martino

In queste settimane non si è parlato d’altro che di Stefano De Martino. Esattamente un mese fa infatti Belen Rodriguez è arrivata nel salotto di Domenica In e nel corso della chiacchierata con Mara Venier ha per la prima volta rotto il silenzio in merito alla fine del matrimonio con il conduttore partenopeo. Ma non solo. La showgirl argentina infatti ha accusato Stefano di diversi tradimenti, ammattendo di essere risalita a ben 12 presunte amanti. Ma non è finita qui. Solo pochi giorni fa, sui social, Belen ha sganciato una bomba, confermando il flirt che ci sarebbe stato tra De Martino e Alessia Marcuzzi. Come è noto, già diverso tempo fa si era mormorato che tra i due presentatori ci fosse stata una frequentazione, che tuttavia era stata smentita da parte dei diretti interessati e dalla stessa Rodriguez.

Nelle ultime ore come se non bastasse sono emerse ulteriori indiscrezioni sulle presunte scappatelle del conduttore napoletano. Stavolta a parlare è Gabriele Parpiglia, che nel corso della trasmissione radiofonica Password, in onda su RTL, ha lanciato un nuovo gossip che ha già attirato l’attenzione del web.

Il giornalista infatti ha parlato di altre due presunte amanti di Stefano De Martino. Di chi parliamo? Di due ballerine di Made in Sud, programma che come sappiamo ha lanciato la carriera dell’ex concorrente di Amici. Parpiglia non ha fatto i nomi delle due ragazze in questione, tuttavia ha assicurato di aver sentito in privato Belen Rodriguez, che avrebbe anche nuovamente confermato il flirt tra il suo ex marito e la Marcuzzi.

Attualmente Stefano non è ancora intervenuto per dire la sua sui gossip che lo stanno travolgendo. Naturalmente però siamo a sua completa disposizione qualora volesse rilasciare delle dichiarazioni o fare delle rettifiche o smentite sulle recenti voci di corridoio.