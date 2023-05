Stefano De Martino torna a parlare della ex Emma e rivela perché “ci ha guadagnato”

NEWS

Debora Parigi | 4 Maggio 2023

La risposta di Stefano De Martino alla sua ex relazione con Emma Marrone

Nonostante siano passati anni dalla loro storia d’amore e anche da tutto il “drama” che ne scaturì con l’arrivo di Belen Rodriguez, ogni tanto si parla ancora di Stefano De Martino ed Emma Marrone. I due si conobbero e si innamoraromo dentro la scuola di Amici. Lei cantante, lui ballerino, fecero sognare tanti fan. Ma poi tutto finì, quando lui si innamorò della nota showgirl argentina dando inizio a tanto gossip e anche ad una Emma col cuore infranto.

Oggi Stefano si è dato alla conduzione, mentre Emma continua ad essere una cantante di successo. Lui con Belen si è sposato, ha fatto un figlio, si è lasciato e si è rimesso insieme. Ma dopo tutti questi anni e tutto quello che è successo i due ex allievi di Amici non si portano più rancore, e neanche Emma con Belen. Forse è vero che il tempo guarisce le ferite, ma sicuramente anche il crescere e maturare ti fa vedere tutto con occhi diversi.

Intervistato dal settimanale Oggi, Stefano De Martino ha risposto a una domanda sull’amore. E in particolare ha parlato proprio della sua ex Emma Marrone, rivelando come sia stata fortunata lei a non stare più con lui. Secondo il conduttore, infatti, la nota cantante ci avrebbe guadagnato, col senno di poi, a chiudere la storia con lui. Ecco cosa ha detto:

“Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato”.

Sarà d’accordo anche la Marrone con queste dichiarazioni? E Belen cosa penserà che, dopo la separazione, se l’è anche ripreso? Se non è vero amore questo.