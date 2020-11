1 Dopo aver infranto il regolamento del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta viene punito: ecco il provvedimento disciplinare

Serata intensa nella casa del Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo infatti nei giorni scorsi Andrea Zelletta ha infranto il regolamento del programma, e per questo stasera gli autori hanno deciso di punire l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo tutto quello che è accaduto. La scorsa settimana, a causa di motivi personali, Zelletta ha lasciato per 48 ore la casa. Tornato in gioco, Andrea ha raccontato di essere stato in isolamento totale, tuttavia poco dopo ha fornito ad alcuni Vipponi delle informazioni sui futuri con correnti del reality. A svelare notizie dal mondo esterno e sulla trasmissione stessa nel mentre è stato anche Paolo Brosio, che nel corso della scorsa diretta è stato punito, finendo direttamente in nomination.

Zelletta invece, per una svista degli autori e di Alfonso Signorini stesso, l’ha fatta franca e a quel punto sia il web che lo stesso Brosio si sono ribellati. Poche ore fa così il Grande Fratello ha deciso di annullare il televoto in corso, annunciando un provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti.

Questa sera abbiamo così scoperto che ad essere punito è stato proprio Andrea Zelletta, per aver infranto il regolamento. L’ex tronista, dopo essersi scusato con tutto il team di autori e con la produzione, si è così trovato a sua volta in nomination. Il deejay si scontrerà con Paolo Brosio, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Francesco Oppini, e solo durante la prossima puntata sapremo chi lascerà ufficialmente la casa.

Il provvedimento di Grande Fratello nei confronti di Andrea: Televoto annullato ed aggiunta del suo nome alla rosa dei già candidati all'eliminazione. #GFVIP pic.twitter.com/kmRgTAVqCM — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2020

Zelletta nel mentre ha anche ammesso di essere venuto a conoscenza di certe informazioni spiando alcune conversazioni tra gli autori, facendo un mea culpa. Chi lascerà il gioco durante la prossima puntata? Non resta che attendere per scoprirlo.