Dopo la clamorosa puntata di giovedì, ecco le nuove anticipazioni di Endless Love previste per sabato 16 novembre. Ecco la trama completa.

Anticipazioni Endless Love 16 novembre

Tutte le anticipazioni di Endless Love del 16 novembre, nelle prossime righe:

Emir scopre che l’incidente di Nihan non è stato casuale e qualcuno ha manomesso il servofreno dell’automobile. Per questo motivo chiede a Tufan di rintracciare chi ha commesso questo gesto e chi l’ha mandato.

Gurcan si rende conto di quanto sia pericoloso il comportamento e chiede ad Asu di dargli qualcosa in più. Tarik è in uno stato di ansia perché teme che Kemal possa venire a scoprire tutta la verità sulla scomparsa di Ozan.

Hakan porta Zeynep in centrale, ma Emir riesce a parlarle prima che inizi l’interrogatorio e le riferisce esattamente cosa dire. Sempre Hakan propone a Zeynep di sposarlo e in cambio lui la proteggerà da Emir. Per quanto la ragazza accetti, resta comunque ambigua e viene rilasciata in attesa degli esiti dell’autopsia.

La trama di Endless Love ci informa ancora che Tarik tira un sospiro di sollievo anche se teme che tutto possa precipitare. Intanto Fehime affronta Vildan e Nihan, ma quest’ultima intende portare avanti la relazione con Kemal.

In seguito Nihan riferisce a Kemal della lettera consegnata da Gurcan e Zehir e Ayhan si mettono a indagare.

Asu saputo che Emir ha ricevuto il rapporto sull’incidente, fa allontanare Gurcan dal Paese, ma sia Emir che Kemal sono sulle sue tracce. Emir ha dei sospetti su Tufan, che è sempre molto fedele ad Asu.

Successivamente Zeynep sospetta che Nihan abbia scoperto il suo nascondiglio, dopo che Asu le ha fatto recapitare la lettera, ma quest’ultima nega e dice che magari è stato Emir a tradirla. Intanto Huseyin non è del tutto certo dell’innocenza di sua figlia Zeynep.

Nel mentre Gurcan chiama Emir e gli propone di fornirgli l’indirizzo di chi ha manomesso l’auto di Nihan in cambio di soldi. Quando riceve l’indirizzo, scopre che l’appartamento è di Asu.

Infine Tarik chiede aiuto ad Asu per scagionare Zeynep da tutte le accuse sulla morte di Ozan.

Endless Love quando va in onda

Quando va in onda durante la settimana Endless Love? Ci sono stati dei cambiamenti dovuti all’arrivo di Segreti di Famiglia nel palinsesto.

Per vedere la serie infatti ci sarà da attendere il giovedì in prima serata alle 21:30 e il sabato alle 14:45. Niente più appuntamento pomeridiano in settimana.

Endless Love sappiamo quanti episodi ha? In origine la serie turca vanta due stagioni di 35 e 39 episodi ciascuna. In Italia il minutaggio è distinto rispetto alla messa in onda originale

Dove vederlo in TV e streaming

Ma Endless Love dove è possibile vederlo in TV e in streaming? Oltre alla messa in onda su Canale 5 si può fare riferimento allo streaming con Mediaset Infinity.

Le puntate con doppia cadenza settimanale sono trasmesse, come detto, agli orari indicati. Ma se dovessi perdere qualcosa, non temere!

Puoi sempre fare riferimento alla piattaforma citata su sito, app o Smart TV e andare a recuperare tutti gli episodi. È possibile recuperare anche le anticipazioni delle puntate successive o spezzoni di puntata.

Vi aspettiamo sempre qui per le nuove anticipazioni sulla serie turca.