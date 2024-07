Nel corso di una recente intervista, Manuela Carriero commenta i protagonisti di Temptation Island e lancia una stoccata al suo ex corteggiatore Carlo Marini.

Parla Manuela Carriero

Come ormai in molti sapranno, quest’anno tra i tentatori di Temptation Island c’è Carlo Marini. Il single solo qualche tempo fa ha partecipato anche a Uomini e Donne, in qualità di corteggiatore di Manuela Carriero. La conoscenza tra i due tuttavia non è andata a buon fine, anche per via dell’abbandono dell’ex tronista. Proprio quest’ultima nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a FanPage e nel corso della chiacchierata ha detto la sua su alcuni dei protagonisti del reality show. Non è mancata tuttavia una stoccata al suo ex corteggiatore Carlo, che svela di aver risentito per messaggio qualche volta dopo Uomini e Donne. Manuela tuttavia non sembrerebbe apprezzare alcuni atteggiamenti del tentatore e in merito dichiara:

“A Temptation Island sto vedendo degli atteggiamenti di Carlo che non mi piacciono. Li avevo già notati a Uomini e Donne, però credevo che in quel caso fosse colpa del contesto, che leggendo i commenti si sentisse attaccato. […] Ha un atteggiamento da primadonna, vuole attenzione. Ci sono state due, tre uscite che non mi sono piaciute. […] Alcune volte ho avuto i brividi, è proprio brutto. Lui stuzzica, butta la pietra e nasconde la mano”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo attacco a Carlo Marini, Manuela Carriero afferma di non credere affatto nel suo interesse verso Martina. Secondo l’ex tronista infatti il tentatore aspirerebbe al trono di Uomini e Donne:

“Non credo sia interessato a lei. Una cosa che ho sempre pensato sia di lui che di Michele Longobardi (altro suo corteggiatore a Uomini e Donne, ndr) è che aspirassero al trono. Ho cercato di farlo capire in tutti i modi. Per questo ho lasciato. Non avevo tempo da perdere”.